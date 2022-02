El ministro de Educación, Pablo Maccione aseguró que el inicio del ciclo lectivo del próximo 2 de marzo en La Pampa será con «presencialidad plena sin burbujas».

Además ratificó que no se exigirá el pase sanitario a docentes, no docentes y estudiantes, o sea, el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para concurrir a los establecimientos educativos.

«Estamos trabajando para que se vacunen todos, pero no hay obligatoriedad porque la vacuna no es obligatoria. Viene muy bien el proceso de vacunación tanto de docentes y no docentes, como niños y jóvenes que está muy alto el nivel de vacunación».

Lo que sí se exigirá es el uso del tapabocas y la ventilación cruzada en las aulas.

Diás atrás, hubo una reunión de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, de la que participaron autoridades provinciales y referentes de los sindicatos UTELPa, AMET y SADOP. En ese contexto, se conocieron las cifras de vacunación: el 98,6% de docentes y el 98,2% de no docentes inscriptos se encuentran inmunizados con dos dosis contra el COVID-19. El 86,8% de estudiantes de entre 3 y 11 años y el 92,2% de entre 12 y 17 que se registraron para recibir la vacuna, completaron el esquema de vacunación.