La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de un dulce de leche Havanna falsificado. La empresa denunció que están utilizando su marca para vender un producto que no se ajusta a las regulaciones sanitarias.

El producto falsificado lleva el logo de Havanna y dice libre de gluten. Por este motivo, señalan que es un peligro para las personas celíacas ya que esta condición no está certificada.

Este dulce de leche se vende en potes de medio kilo y de un kilo. Desde ANMAT señalaron que se trata de un alimento que no cumple la normativa vigente por tratarse de un producto falsificado que utiliza la información de un alimento genuino, carece de registro y se encuentra falsamente rotulado.

Cómo identificar un Havanna falso

“El producto falsificado se identifica con una versión de rótulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020, en cuanto al rótulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno, en lo que concierne al fechado no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma (“Venc: dd/mm/aaaa”) y el producto falsificado (Vto: dd/mes/aaaa), en cuanto a la dirección de email del servicio de atención al cliente que indica el rótulo del producto ilegítimo ya no existe (customerserv@havanna.com.ar), la real es sac@havanna.com.ar, en referencia a la vida útil del legítimo producto, manifiesta que es de setenta y cinco (75) días, por lo que al encontrarse discontinuado desde febrero de 2020 resulta imposible que el producto esté vigente”, argumentó ANMAT.