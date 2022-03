El senador de Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger, participó de la apertura de sesiones ordinarias para el periodo 140° del Congreso Nacional. Al concluir el discurso del Presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el legislador Kroneberger manifestó:

“Fue un discurso del Presidente con gusto a poco; hubo promesas algo abstractas y sin dejar claro cómo va a hacer lo que prometió. Los temas de la nueva agenda como ambiente, género y transparencia no tuvieron espacio; y son de interés centrales para las juventudes. Tampoco, el Presidente fue concreto en temas relacionados con la educación, la salud, el modelo productivo tan castigado, la inflación y los temas que preocupan en los hogares de cada argentino y argentina”, analizó Kroneberger.

“No es momento de que el Presidente agite las aguas y genere tensiones que no llevan a ninguna parte; es momento de tomar decisiones claras, de liderar el país con un plan que atienda la urgencia y que también se enfoque en el largo plazo. El Presidente tiene que esforzarse en la búsqueda de consensos y en el trabajo en conjunto. El mensaje se enfocó en explicaciones a la vicepresidenta y no en los argentinos y argentinas. Me parece que el Gobierno hoy volvió a perder una oportunidad. El discurso del Presidente no se parece en nada a lo que vive la Argentina”, dijo Kroneberger.

“Argentina transita un momento delicado a nivel económico y social; con un sector productivo que en los últimos dos años ha sido muy golpeado; con PyMEs, Mini PyMEs, el campo y otros sectores a los que se les ha creado impuestos y cargas impositivas que dificultan la tarea. Sin un plan a largo plazo no hay futuro en el país. Es decir, el Presidente optó por el relato y no anunció un plan superador para Argentina”, expresó el Senador por La Pampa.

Además el legislador nacional sostuvo: “Es un error que el Presidente no haya intentado recuperar la confianza de cada ciudadano. Faltó diagnosticar, hacerse cargo de lo que se hace mal, ponerse en lugar de cada vecino y vecina de la República que no la está pasando bien y que aún espera que el gobierno le cuente cómo va a sacar adelante al país, sin confrontación, con buenas decisiones y un plan en serio. El Presidente se olvidó del diagnóstico, de la autocrítica y de un plan creíble para Argentina”.