El concejal de la UCR Guillermo Coppo solicitó al ejecutivo municipal que convoque en forma urgente al Consejo de Seguridad para analizar acciones a seguir ante la violencia registrada en los últimos días en esta ciudad.

Coppo dio a conocer que ha realizado la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante como así también una nota dirigida al Secretario de Gobierno Pablo Pildain para que se convoque al Consejo de Seguridad local y se tomen medidas con urgencia ante la grave situación de violencia que se vive en la noche piquense.

El edil indicó que “ante los hechos de violencia que estamos viviendo todos los fin de semanas, donde la salida de bares y locales bailables son una batalla campal que ha dejado a jóvenes heridos de gravedad es que pedimos con urgencia se convoque al Consejo de Seguridad”.

Coppo remarcó “en Febrero del 2020 le enviamos una nota a Pildain y se aprobó la Resolución 52/2020 en el Concejo Deliberante, donde se pedía la convocatoria al Consejo de Seguridad para coordinar un accionar entre todos los actores sociales integrantes y articular políticas que den respuestas y soluciones a la problemática que se vivía. Sin respuesta oficial y amparándose en discursos mediáticos, pero que poco se condicen con la realidad, es que se justificaron diciendo que el Comité de Crisis por el Covid suplanta al mismo y que iban a realizar la presentación de una modificatoria a la ordenanza para el Consejo de Seguridad. La realidad es que nada de eso sucedió y que el Consejo de Seguridad sigue sin convocarse desde Febrero del 2018. Debemos con urgencia sentar en una misma mesa a los distintos órganos provinciales y municipales y a los ciudadanos comprometidos con la situación para analizar y dar solución a lo que está pasando con nuestros jóvenes en la noche piquense ¿o van a esperar a lamentar una víctima fatal? ¿Por qué no sentarnos con los dueños de bares y locales bailables, con jóvenes y poder ir en búsqueda de una solución? Ya no son hechos aislados, es una problemática que debemos analizar y tomar medidas concretas y reales entre todos. No busquemos culpables, encontremos soluciones”.