Irma Rick es la mujer de Jacinto Aráuz que desapareció el 16 de noviembre pasado y protagonizó un verdadero misterio, ya que la encontraron a 65 kilómetros de su casa, un día más tarde, y ella misma dijo haber sido transportada por una luz blanca.

Esta mañana, en diálogo con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, Irma reveló otro dato muy fuerte. “Estoy embarazada de un extraterrestre”, manifestó.

Si bien al comienzo de la comunicación la mujer pidió “que me tiren un peso –para dar la nota– porque soy una pobre vieja laburando en el campo”, al mismo tiempo aseveró que “tengo un montón de cosas para contar”.

Y siguió: “Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre. No pido mucho, tengo que hacerme un montón de cosas, pido que me ayuden un poco. Mañana tengo que hacerme ecografías y esas cosas. Supuestamente quedé embarazada cuando ellos me llevaron”.

“No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía”, concluyó.

Fuente: La Brújula 24