Este jueves, el Senado debatió el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI, tras la media sanción que le diera la Cámara de Diputados la semana pasada. En tanto, la renegociación de la deuda obtuvo dictamen unánime en la comisión de Presupuesto del Senado y ahora se aprobó en el pleno de la Cámara Alta.

Al respecto, el senador Daniel Kroneberger señaló: “Con el refinanciamiento evitamos el default. Y eso es lo más importante en estos momentos que atraviesa la Argentina. Creo que la decisión de la oposición muestra a las claras que tiene una actitud absolutamente responsable”.

Por otro lado, Kroneberger expresó: “Vamos a ayudar al país porque no somos los que pensamos que cuanto peor, mejor. Ya sabemos qué hay muchas cuestiones en la que tenemos que ponernos de acuerdo, porque el país no avanza. Pero sí es necesario advertir que esto no es un cheque en blanco para el Gobierno Nacional. Vamos a estar, desde nuestra coalición, desde esta banca en el Senado, desde los interbloques de diputados y senadores, siendo contralores de las decisiones que tome el Presidente y la Vicepresidenta. Que nadie se confunda. Lo que no se puede dejar pasar, es la ausencia de la propia Presidenta del Senado durante la discusión. Los gestos tienen que venir desde todos los lados; eso espera el país para que sea real la posibilidad de salir adelante”.

“La Coalición de gobierno tiene una crisis tremenda y la postura de la Vicepresidenta de estar ausente del debate, es de una irresponsabilidad supina”.

«El gobierno Nacional tiene que salir de la improvisación. Ahora es responsabilidad del gobierno nacional de ofrecerle a la sociedad argentina un programa de gobierno, que desde que asumió no lo hizo. Esa también es una gran deuda con los argentinos, con la producción, con el campo, con el trabajo”, expresó el Senador por La Pampa.

Además, Kroneberger destacó: «Vamos a aprobar la autorización para tomar un nuevo financiamiento, es decir, una nueva deuda, pero no compartimos las recetas económicas de este gobierno que no han resuelto ningún problema. No tienen un plan de gestión” a lo que el senador radical por La Pampa agregó: “Desde Juntos por el Cambio tenemos una actitud responsable y el Gobierno debe anunciar un plan”.