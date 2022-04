Los delegados de las distintas entidades que conforman el Distrito 8 de Federación Agraria Argentina le reclaman al gobernador Sergio Ziliotto que tome cartas en el asunto ante la falta de gasoil al inicio de la cosecha gruesa

Para los federados “es inentendible que al momento de recolectar la producción, que no sólo esperan los productores si no los gobernantes desesperados para cumplir con las obligaciones que se generan por una administración sospechosa que pone en vilo no sólo al sector agropecuario si no a la población en general”, sostuvieron los asambleístas federados pampeanos , preocupados también por el alto costo que tendrá el gasoil, o que ya tiene en algunas estaciones de servicio que se aproxima a los $200.

“La falta de obras civiles para evitar inundaciones en lluvias en exceso, tal lo ocurrido años atrás fue un reclamo a la conducción federada a hacer saber a las autoridades del Gobierno Pampeano, tema que oportunamente fué planteado a la ministra de la Producción y cuya respuesta fue desligarse de la problemática y trasladar la responsabilidad al Ministerio de Obras, sin tener en cuenta que las inundaciones dejan afuera miles de hectáreas en producción; no obstante ello desde ninguna parte se tuvo una respuesta positiva”, consideraron.

Como en cada encuentro de los federados pampeanos quedó en agenda el reclamo para darle solución a los condominios indivisos en los inmuebles rurales “situaciones que originan innumerables inconvenientes en el desarrollo rural”, sostuvieron.

“Diputados provinciales se apuntan como destinatarios responsables para que escuchen esta situación y que le den tratamiento legislativo”, finalizaron.