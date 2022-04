El ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, también se mostró sorprendido por la iniciativa de su par nacional, Jaime Perczyk, de agregar una hora más de clases en las escuelas primarias de jornada simple de todo el país.

«El viernes sabremos de qué se trata esto en el Consejo Federal de Educación, después se abrirá un espacio de discusión, no es algo que podamos decir sí o no. No hemos hecho un análisis previo porque es una información que conocimos ayer, esto requiere un análisis con otros agentes del sistema educativo, con otras áreas del propio gobierno provincial», dijo el funcionario

Pablo Maccione