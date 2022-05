La Municipalidad de General Pico llevó a cabo en la mañana de este domingo el acto oficial en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Como cada año, la jornada tiene lugar en la Plaza “1° de Mayo”, ubicada en calle 10 entre 103 y 105 de barrio Ingeniero Rucci.

Pasadas las 10:30 horas dio inicio el tradicional acto que se desarrolla en el marco del Día Internacional del Trabajo. Allí estuvo presente el ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Maccione; el viceintendente, Daniel López; el secretario de la CGT Zona Norte, Santiago Burke; funcionarias y funcionarios municipales, representantes de 62 Organizaciones, autoridades militares, policiales y de seguridad, organizaciones gremiales, instituciones intermedias y público en general.

Se trató del 135° Aniversario del Día Internacional del Trabajo que comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino junto al acompañamiento del Coro de la Tercera Edad, dirigido por el músico Sebastián Díaz.

Seguidamente, en representación del Sindicato Telefónico La Pampa hizo uso de la palabra César Montes de Oca.

Asimismo, el discurso oficial estuvo a cargo del concejal Mario García, quien mencionó que “el 1° de mayo, no es un día más… el surgimiento de la conmemoración de éste día, está plagado de injusticias, esa mañana de mayo de 1886 en Chicago tras el surgimiento de la revolución industrial, una manifestación pacífica de sindicalistas y trabajadores marchaban por el reclamo de la reducción de la jornada de trabajo a 8h en lugar de las 12 o 16 horas laborales”.

Agregó que “las jornadas laborales eran de lunes a lunes, hacinados en las fábricas y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Trabajando a la par de varones, las mujeres y los niños; mientras que los dos últimos ganaban la mitad que los primeros. Durante 3 días marcharon y manifestaron por sus derechos. Finalmente un desconocido arrojó una bomba, por el hecho acusaron a 31 trabajadores, 5 murieron en la horca y 3 en prisión, el juicio fue ilegítimo, nunca se supo quién fue el culpable y en memoria de esos 8 trabajadores, se conmemora este día como jornada de lucha, ratificación de sus derechos y reclamos contra las injusticias sociales”.

Y continuó: “Desde fines del siglo 19, el 1º de mayo en nuestro país fue conmemorado como parte de un día de lucha y movilización, la historia iba a cambiar a partir del peronismo en el poder. Tal como dijo Juan Domingo Perón el 1 º de Mayo de 1949: ‘Un nuevo Primero de Mayo nos encuentra reunidos a los que luchamos por hacer de nuestra hermosa tierra argentina una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana’. Nos ha tocado la difícil tarea de gobernar con una pandemia de por medio, que ha dejado en jaque las economías de varias naciones, a pesar de ello, estuvimos, estamos y estaremos, siempre acompañando a la masa obrera para lograr la igualdad de oportunidades”, sostuvo.

“Tanto desde el sector público como privado, Continuamos con el desafío no solo de generar trabajo genuino sino también de sostenerlo, estamos seguros que el trabajo dignifica, nos ordena y nos empuja a progresar. Sabemos que no alcanza, que todavía tenemos trabajadores y trabajadoras no registradas, también tareas no visibilizadas, es prioridad de este gobierno lograr incluir a todos y todas en el sistema formal, reconocer aquellas tareas que durante años no fueron valoradas, como las tareas de cuidado, siempre llevadas adelante por mujeres con la creencia que por el hecho de ser mujer debían responsabilizarse de las mismas”.

Para concluir, indicó que “solo quiero reconocer y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que durante estos últimos años se han mantenido firmes ayudando a sacar nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad adelante. Para todas y todos, feliz día”, culminó.

El acto contó con la entrega de ofrendas florales de parte de la Municipalidad de General Pico, representantes de la CGT, del Concejo Deliberante y de 62 Organizaciones. Posteriormente, emitieron un minuto de silencio.

Para dar por finalizada la conmemoración, el Coro de la Tercera Edad entonó las canciones “Zamba 7 de abril” y “Chacarera de las piedras”.