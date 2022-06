Representantes del Poder Ejecutivo Provincial se reunieron esta mañana con el gremio “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica” (AMET), en el marco de la convocatoria de la paritaria docente prevista para el día de la fecha, pero el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia no se presentó. AMET sí lo hizo, pero ante la ausencia de una de las partes, se suspendió la reunión. Tampoco fueron los representantes de Sadop (privados), que participan como oyentes.

El encuentro se produjo en la sede de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación Provincial, de acuerdo a los fines indicados en la Resolución N° 62/22 de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Provincial.

Al no encontrarse presencialmente todas las partes involucradas, no se sesionó dado que el Artículo N° 3 de la Reglamentación de la Ley de Paritarias Docentes N° 2238 establece que “la comisión paritaria docente sesionará con la totalidad de los miembros que la componen”.

UTELPa sostiene que el llamado a paritarias no es del todo legítimo, porque “no hubo ningún llamado, hubo un correo electrónico. El día 31 (de mayo) se cumplían los 15 días y no recibimos ninguna respuesta. No vino ni en tiempo ni en forma, no vino en formato papel como toda la vida vinieron las convocatorias, en formato papel, donde se llevan el recibido y en un correo electrónico que entró en mesa de entrada de UTELPa, un correo que no usamos los dirigentes de este sindicato, donde la empleada se va todos los días a las 13 y el mail llegó 12:55”, según explicó la secretaria general del sindicato Lili López.