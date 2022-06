Se llevó a cabo esta mañana la Licitación Pública correspondiente a la obra “Reconstrucción y Repavimentación en calles de General Pico – La Pampa”, trabajo que afectará a 267 cuadras, con el fin de optimizar la circulación y seguridad del tránsito vehicular y recuperar la calidad del asfalto en las calles más transitadas y antiguas de la ciudad.

Del acto licitatorio desarrollado en MEdANo, en el que se presentaron dos oferentes, estuvieron presentes la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo y el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas.

En relación a la próxima obra, la intendenta Fernanda Alonso resaltó: “Cada vez que nos encontramos en una actividad como ésta nos enorgullece ser parte de este Gobierno porque estamos hablando de dar respuesta a necesidades puntuales que existen hace no mucho tiempo, el mes de marzo, donde la ciudad de General Pico tuvo un impacto importante en lo que respecta al asfalto de nuestro casco urbano. Estamos hablando de un asfalto que tiene más de 50 años de existencia, una obra que requiere mantenimiento, y que la presencia constante de lluvias durante un año consecutivo, con más de 1.600 milímetros en el año, hizo que se afectara notablemente esta obra y que requiriera inversiones de este tipo. Lo charlamos con el gobernador, planteamos la necesidad, reunió a su equipo y acá estamos, estamos hablando de marzo a junio, tuvimos la posibilidad de tener no solo la respuesta a la obra sino también la asignación de los recursos, que no es menor, porque estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos que la Provincia designa para esto. Me enorgullece la rapidez con la que podemos contar con las respuestas para que Pico pueda acceder a esta continuidad de obra en lo que respecta a la pavimentación y repavimentación, que viene funcionando desde el año 2016 de manera ininterrumpida. Lo mío es agradecimiento y contarle a las y los vecinos la necesidad de valorar esta obra”.

El proyecto de reconstrucción y repavimentación posee un plazo de 18 meses de ejecución y apunta a continuar mejorando la calidad de vida de las vecinas y vecinos mediante la financiación del Gobierno Provincial, y a través de la gestión Municipal, promoviendo la creación de nuevos puestos de trabajo y optimizando la calidad de las calles más concurridas. Para desarrollarlo se realizará el fresado de la estructura de rodamiento existente para lograr una superficie apta para construir la nueva capa de rodamiento. Actualmente General Pico cuenta con más de 2.200 cuadras asfaltadas.