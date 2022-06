En charla con periodistas argentinos, Fernández negó que su discurso en el plenario de la IX Cumbre de las Américas, en el que criticó las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, le haya provocado el reproche del anfitrión Estados Unidos o de otros países de la región.

En la última jornada de la IX Cumbre de las Américas y antes de que empiece la asamblea que reunirá a los mandatarios presentes, el Presidente Alberto Fernández ofreció en Los Ángeles una conferencia de prensa a los periodistas argentinos que acompañan la comitiva. Fernández negó que su discurso de ayer en la cumbre, donde criticó las exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, le haya significado el reproche de los Estados Unidos o de otros países de la región.

Insistió, además, en que Argentina puede jugar un papel clave en el actual contexto internacional de escasez de energía y alimentos. Sobre el país, afirmó que no habrá una reducción del gasto en partidas sociales y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impulsa un “recalibrado” de metas como consecuencia de la inflación. “Hablamos cuando hace falta que hablemos”, respondió cuando se le preguntó por su relación con Cristina Kirchner.

A continuación, un resumen de los temas abordados por el Presidente Fernández:

Reacción por su discurso en la Cumbre

“Pudimos hablar los que representábamos organizaciones del continente; entre otros, habló Marito Abdo por el Mercosur, y a mí me tocó hablar por la CELAC. Allí di mi posición sobre lo que pasaba en la Cumbre, en América y hacia donde debíamos transitar. Creo que ha sido un buen inicio de la cumbre pese a las limitaciones por las ausencias que hubo”.

Luego, Fernández continuó: “La CELAC es una organización en la que quien ejerce la presidencia tiene la voz. No he tenido ninguna reacción en contra (por el discurso). Hasta el presidente de la República Dominicana, que es alguien que ideológicamente no está cerca mío, apoyó las palabras. Ayer solo recibí palabras de apoyo”.

Y luego, el Presidente se explayó: “Como dije ayer, en la CELAC no todos tenemos la misma mirada, pero nos respetamos. Los discursos no se consensúan, son propios. Antes de venir a la Cumbre tuve numerosas charlas con funcionarios de los Estados Unidos, sabían lo que yo iba a decir, y no hubo ningún tipo de sobresalto. Como dije en mi mensaje, no vine a poner más muros, sino a construir más puentes, vine a derribar esos muros. Por ahí algún día dejemos de ser América del Norte, Central y del Sur y seamos América”.

Respecto del FMI, Alberto Fernández comentó: “No estamos pensando acotar ningún gasto social. La Argentina tiene un ritmo de crecimiento realmente muy importante y, por lo tanto, no tenemos intención de que ese ritmo se frene, se desacelere, ni mucho menos”.

Luego continuó: “Insisto en la ironía de que Argentina crece con un ritmo muy llamativo, y el crecimiento demanda dólares para los insumos y a pesar de que las exportaciones crecen mucho, por momentos se vuelve insuficiente para la cantidad de dólares que reclama la industria”.

“El Fondo ya ha dicho que es necesario recalibrar por la inflación en los alimentos. Ayer en la charla con (Justin) Trudeau le dedicamos un rato largo a hablar de ese tema. Cuando hablamos con el Presidente Bolsonaro, también fue un tema de preocupación. Es un tema de preocupación en el mundo. Cualquier acción de recalibración que tengamos que hacer sobre lo programado tiene más que ver con una iniciativa del Fondo, que nosotros compartimos, que otra cosa”.

Sobre la baja de bonos soberanos de esta semana

Respecto al aspecto económico, Fernández comentó: “Hablé ayer (con Martín Guzmán y Miguel Pesce) y volví a hablar esta mañana. Nosotros esperábamos que sobre esta época pudiera pasar, porque muchas empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones. Creo que la cosa se va a ir ordenando paulatinamente y seguimos de cerca el tema para intervenir si es necesario”.

Crisis alimentaria mundial

También hizo mención de un tema que preocupa sobremanera: “Pienso que los argentinos y la prensa, particularmente, están demasiado encerrados en lo local y no ven la dimensión del cambio que se está produciendo en el mundo. El concepto global que nosotros conocíamos hoy está en crisis”, dijo.

Y luego manifestó: “Y está en crisis del peor modo: una guerra con falta de energía y falta de alimentos. En la reunión con (António) Guterres me quise interiorizar en el tema y él fue muy generoso y me contó todo lo que Naciones Unidas está haciendo para garantizar alimentos al mundo”.

Invitación al G7

“Esta invitación al G7 que le han hecho a la Argentina tiene que ver con una mirada mía que le planteé a (Olaf) Scholz y a (Emmanuel) Macron respecto a que la guerra no debe ser una discusión del Norte, sino una discusión del mundo. En el Sur se padece la guerra enormemente. Días atrás se lo transmití a Biden cuando hablamos por teléfono. Por eso la reunión en Europa, por eso mi presencia en la Cumbre, por eso acepté la invitación del presidente Biden, por eso vamos a estar en el G7, y por eso antes de fin de mes vamos a participar de la reunión de los BRICS. Son lugares donde vamos a reclamar que nuestra voz sea oída en un momento muy crítico de la humanidad. Estamos concentrados en eso”.

Renuncia de Kulfas

Respecto de la reciente renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Kulfas, Alberto Fernández comentó: “Matías fue un gran ministro que cometió un error y un error que yo no soporto, que es que en “off” se hable mal de otro. Es más, yo reniego de los que hablan en “off”, debo confesar. Es mejor hablar francamente”.

Relación con Cristina Kirchner y proyecto de Renta Inesperada

Finalmente, el Presidente habló de este tema: “Es un proyecto que teníamos preparado con Martín (Guzmán) hace tiempo. Era una decisión que ya había tomado de enviar al Congreso. Está en sintonía con lo que pasa en otros países. El resto… la vicepresidenta tiene un rol institucional, el presidente tiene un rol institucional. Hablamos cuando hace falta que hablemos”.