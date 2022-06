La Mesa del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, la Mesa de la Convención y la Comisión de Educación emitió un comunicado de prensa en el que critica duramente a la educación en la provincia de La Pampa, indicando que “está en caída libre”.

“Somos testigos y observamos con preocupación los actos de violencia que están ocurriendo en las escuelas de la provincia de La Pampa”, indican en uno de sus párrafos.

El comunicado expresa lo siguiente:

Sabemos que no se trata de hechos aislados; que se están sucediendo en los distintos niveles y modalidades, que son las exteriorizaciones graves del fracaso de las políticas educativas llevadas adelante desde el Ministerio de Educación de La Pampa, y que se vienen reiterando sin que las autoridades provinciales las aborden decididamente.

La educación en la provincia de La Pampa está en caída libre. Si bien todavía no están los resultados de las pruebas Aprender 2021, podemos advertir el deterioro que estamos sufriendo, al tiempo que cambian los parámetros de exigencia para la promoción de los alumnos a los grados y ciclos superiores, en lo que parece un afán por achicar la permanencia escolar.

La educación especial está colapsada; las aulas digitales en primaria no funcionan; los alumnos de secundaria no utilizan dispositivos informáticos para el aprendizaje porque no disponen de ellos o porque no hay internet en muchos de los establecimientos; la insuficiencia de recursos humanos para garantizar el acompañamiento a los alumnos que lo requieren; el respeto por las conclusiones manifestadas en las jornadas institucionales.

Entre otras tantas falencias, se suma el desamparo a los docentes por hechos de violencia de alumnos y padres, un reclamo que ha tomado visibilidad pública en los últimos días y cuya gravedad pone en evidencia que las causas del problema no son solamente de índole educativa.

El gremio docente -por su parte- es cómplice y funcional a esas políticas del gobierno, viéndose obligados en estos momentos a tomar medidas por el gran descontento que hay en los docentes en cada una de las escuelas.

Se van a cumplir cuarenta años del retorno de la democracia y los sucesivos gobiernos del mismo partido político son los únicos responsables de esta realidad educativa en la provincia. Está claro que solos no han podido. Por ello, instamos al señor Gobernador, a que por su intermedio convoque a representantes del Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Social, Justicia y Legisladores Provinciales de las diversas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, para abordar en forma conjunta las políticas y normas legales que permitan dar respuestas de manera urgente a los conflictos educativos, generando políticas desde la multiplicidad de voces.

La Unión Cívica Radical siempre fue garante de la educación pública, laica y democrática. Es por eso que instamos a abrir el debate, con pluralidad de representantes, que permita arribar a acuerdos en la acción para que no sigamos hipotecando el futuro de nuestra provincia.

Mesa del Comité Provincia – Convención Provincial – Secretaría de Educación de la UCR de La Pampa