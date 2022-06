El senador nacional, Daniel Kroneberger, sostuvo que «la feroz interna dentro de la coalición de gobierno, puso al descubierto los manejos improcedentes y clientelares que hacen las organizaciones y movimientos sociales con los planes asistenciales, y la provincia de La Pampa, no es ajena a dicha situación».

«El debate que propone el gobierno nacional, sobre quienes deben manejar los planes sociales, es un debate que atrasa, un debate arcaico y anacrónico; porque la cuestión de fondo no saben o no les interesa resolverla. Uno de los grandes desafíos que debemos abordar, es trabajar con firmeza y decisión política para que los beneficiarios de los planes sociales, puedan incorporarse al mercado formal, y que el miedo y la incertidumbre de perder esos beneficios, no atente contra la posibilidad de que puedan pasar a un empleo formal», afirmó el legislador de la UCR-Juntos por el Cambio.

«Las políticas públicas deben estar apuntadas a reconvertir los planes sociales hacia el trabajo genuino en el sector privado, lo que permitirá reducir nuestro déficit fiscal, y generar políticas públicas activas a los comercios, a las PyMEs y, por ende, al crecimiento de la actividad económica. Debemos generar un marco legal de promoción e inserción laboral de beneficiarios de programas y planes sociales”, agregó Kroneberger.

Además, el senador oriundo de Colonia Barón destacó: «Es una política de Estado que debe ser atendida por todos los espacios políticos, por la sencilla razón de que se necesita un gran consenso en la materia. El miedo a perder ese beneficio social, sumado a que hay un arraigo cultural muy potente, en mantener ese status quo, atentan contra muchas políticas públicas que se intentan en éste sentido».

Por otra parte, Kroneberger expresó: «Hay que convertir los planes a trabajo con una masiva formación educación y laboral. No es cierto que la gente quiere vivir de planes, la gente quiere vivir de su trabajo. Esto me lo dicen todo el tiempo en mis recorridas por el Conurbano: necesitamos trabajo. Lo primero que hay que hacer es mejorar la educación con acceso al trabajo. Si hay una llave para salir de este camino descendente, es la educación para el trabajo. La educación para el trabajo para que, en el futuro, nuestros trabajadores puedan acceder a mejores trabajos, que esta alternativa sea algo más que una aspiración lejana es la educación y formación laboral».

“Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero hay razones para suponer que el futuro del empleo no será (principalmente) asalariado. Si esto es así, la formación profesional debería incorporar en sus objetivos a las nuevas modalidades de trabajo, incluir oficios y competencias del trabajo independiente o eventual, e incluir habilidades transversales necesarias para un mundo en creciente rotación. Poner recursos en una formación de calidad para nuestros trabajadores. Estamos en una emergencia laboral. Es urgente crear políticas que frenen la destrucción del empleo y la precarización del trabajador», finalizó Kroneberger.