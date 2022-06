“Hablamos de prevención, de cómo sumar a todos los actores de la sociedad. No se trata de un slogan, ni una transferencia de responsabilidades, pero la seguridad en cada localidad es una tarea colectiva”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar la firma de convenios del programa “Seguridad ciudadana en tu barrio”. Junto al gobernador Ziliotto estuvieron el titular de la cartera de Seguridad, Horacio Di Nápoli; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y el jefe de la Policía de La Pampa, Daniel Guinchinau.

El gobernador pampeano agradeció la presencia de las y los intendentes y la disposición para trabajar en conjunto. “Tratamos -dijo Ziliotto- de comenzar con un trabajo en el marco del proceso de descentralización, que es la forma de abordar los problemas de la sociedad”.



Escuchar más

“Los problemas los abordamos entre todos, porque todos tenemos un rol en la sociedad, más allá de quienes tenemos un rol institucional. Analizamos cómo garantizamos la convivencia, en un marco de respeto y diálogo. Lo he dicho más de una vez: tengo la convicción de que en Argentina hace falta más gente que escuche y menos gente que grite”.

“En este camino de abordar un problema que es de toda la sociedad, corresponde al Gobierno provincial, quien tiene la responsabilidad final de prestar un servicio público de seguridad; buscar las herramientas materiales para que la sociedad se sienta aún más segura”.

“Siempre hay episodios -aclaró Ziliotto-, para eso tenemos la garantía de una fuerza policial que ha dado muestras de profesionalismo, de idoneidad y transparencia que ha redundado en un altísimo nivel de esclarecimiento de delitos. También es un activo de La Pampa un sistema de justicia que funciona”.

El gobernador explicó que “intentamos trabajar con un problema desde su raíz, es muy difícil trabajar sobre las consecuencias, es mucho más fácil trabajar en las causas. Por eso hablamos de prevención, de cómo sumar a todos los actores de la sociedad. No se trata de un slogan ni una transferencia de responsabilidades, pero la seguridad en cada localidad es una tarea colectiva”.

Ziliotto dijo que es importante dialogar con los que conocen su territorio, “no para eludir responsabilidades, sino para gobernar con mayor eficiencia, dando calidad de vida a los ciudadanos. Eso es lo que la gente demanda. En La Pampa hemos logrado una gran calidad institucional para involucrarnos todos más allá de las pertenencias partidarias”.



Una deuda con la sociedad pampeana

“Esto es una política integral”, aclaró el gobernador, «no surgida por algún episodio de manera espasmódica, sino que está pensado desde hace mucho tiempo, porque diseñamos un Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana trabajado con todos los sectores. Hoy lo ponemos en marcha”.

“Cuando tengamos la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, esto se transformará en una política de Estado. Esa ley, quienes pertenecemos a la democracia, se la debemos desde hace mucho tiempo a la sociedad pampeana”.

“Estoy seguro de que tendremos éxito porque vamos a socializar un problema, a involucrar a una sociedad y eso es lo mejor que nos puede pasar en calidad institucional. Desde ahí, desde ese involucramiento político, surgirá la necesidad de generar nuevos dirigentes sociales, deportivos y culturales”.



La mejor verdad posible

“Hoy tenemos una crisis de la clase dirigencial, y eso pasa porque muchas veces nos cerramos como gobierno y dejamos de escuchar. El principal objetivo que tiene este programa es que la gente se involucre y que nosotros escuchemos, debatamos, encontremos la solución de la mejor manera y lleguemos al perfeccionamiento de la búsqueda de la verdad, que la construimos entre todos”.

“Nadie es dueño de la verdad -enfatizó Ziliotto-, sólo tenemos parte de la verdad, pero si involucramos a todo el mundo vamos a construir la mejor verdad posible; eso solucionará los problemas de la gente”.



Diagnóstico y trabajo conjunto

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, precisó que el programa anunciado “forma parte de un proyecto integral y muy ambicioso, en el que decidimos iniciar en diez municipios para hacerlo eficiente. Gran parte de esta iniciativa está contemplada en el proyecto de Ley de Seguridad Pública, que aún está en la Cámara de Diputados, pero sin perjuicio de ello queremos seguir trabajando la mejor forma de llegar a cada una de las localidades”.

“Lo más importante de este programa es que tanto el ministro de Seguridad como el intendente van a ser secundarios a todos esto, porque se podrá a trabajar un equipo del Ministerio, apuntando fundamentalmente al ciudadano común, a los que debemos escuchar para conocer de primera mano ante qué problemática estamos, obtener un diagnóstico y trabajar en conjunto para resolverlo”, sostuvo el ministro.

Destacó especialmente que a los equipos de trabajo del Ministerio “se han sumado jóvenes, porque ellos se entienden perfectamente entre ellos y no tanto con personas de otras generaciones”.

“Con la información que obtengamos se elaborarán los diagnósticos y con ellos y la responsabilidad que nos cabe como funcionarios deberemos trabajar en resolver los problemas en forma conjunta”, detalló el ministro.

Enfatizó en que los ciudadanos “tenemos derechos, pero también obligaciones y responsabilidades” y precisó que en el programa hoy anunciado “se suma no solo la Seguridad por parte del Ministerio, sino la Policía y la Asociación de Fiscales”.



Llegar a todo el territorio

Di Nápoli informó que “el próximo jueves estaremos abarcando la línea de Jacinto Arauz, Bernasconi y San Martín. Iniciaremos con una reunión con los intendentes y luego los equipos de trabajo comenzarán a concurrir a esas localidades”.

El funcionario sostuvo que la elección de las diez primeras localidades en las que se implementará el programa “obedeció a una cuestión práctica. Están ubicadas en las rutas 35 y la 5; tomamos Ingeniero Luiggi, Caleufú y Parera porque pensamos que puede haber problemáticas en común que requieran de un abordaje integrado y se sumó La Adela por ser una localidad lejana que merece ser asistida como todas las demás, pero además por su particular vinculación con la ciudad rionegrina de Río Colorado”.

Finalmente, informó que no bien se termine la implementación en las primeras diez localidades elegidas para iniciar este programa “vamos a seguir con las demás, porque el compromiso es llegar a todas y cada una de las que integran el territorio provincial”, concluyó.

Las localidades

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, firmó con las municipalidades de Catriló, Uriburu, Jacinto Aráuz, Bernasconi, San Martín, Caleufú, Ingeniero Luiggi, Parera y La Adela, sendos convenios de colaboración y asistencia técnica en seguridad ciudadana, en tanto que el jefe comunal de Lonquimay rubricará próximamente.

Estos acuerdos favorecen la cooperación, la formación y la asistencia técnica en las áreas de seguridad vial, políticas socializadoras, prevención comunitaria, defensa civil y lucha contra el narcotráfico; en el marco de una visión integral que pone a las personas, sus derechos y deberes, en el centro de la escena, previniendo riesgos y atendiendo las iniciativas locales.