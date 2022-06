Esteban Bullrich encabezó este martes un evento en el Movistar Arena que se llamó «La vida es hoy» con el fin de recaudar fondos para crear el primer centro argentino especializado en la atención de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la afección que sufre hace poco más de un año.

Los presentes recibieron con un aplauso sostenido al protagonista de la noche con su familia, que luego avanzó en el escenario junto con su esposa María Eugenia «Uque» Sequeiros.

«Que noche. Impresionante», expresó Sequeiros a un auditorio colmado. «Siento mucha alegría profunda, del corazón, de gente buena que nos acompaña desde el principio y los que se sumaron. Esteban les movió algo en su corazón», afirmó.

Esteban Bullrich junto a su esposa María Eugenia Sequeiros.

«¿Cómo aprendiste a llevar la enfermedad?», le consultaron a Bullrich. «Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar», confesó.

En otra parte de la charla, se refirió a su mayor temor: «Me da miedo perderme». Y ante la pregunta de qué título le pondría a su vida, contestó: «Todavía no terminó, así que no le puedo poner título. Lo que sí, espero terminar como un buen tipo».

Y agregó: «Recibir tanto amor emociona, por supuesto. Pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos para el éxito común. No pasa lo mismo en el Gobierno. No juntan esfuerzos. El poder les hace creer que se puede todo. Y no se puede todo. Ellos tienen que servir, no servirse».

Otro momento fuerte de emoción en el público se dio cuando su hija Margarita le dedicó una canción de su autoría.