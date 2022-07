A menos de 24 horas del discurso del presidente Alberto Fernández ante la cúpula de la CGT, la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que el ex mandatario Juan Domingo Perón «en la Secretaría de Trabajo Perón cazó la lapicera y no la largó más», en una clara respuesta al jefe de Estado que aseguró que «el poder no pasa por quién tiene la lapicera».

«En la Secretaría de Trabajo Perón cazó la lapicera y no la largó más. Perón usaba la lapicera en función del pueblo y por lo atacaban», resaltó la vicepresidenta durante un acto en el partido bonaerense de Ensenada por el 48° aniversario de la muerte de Perón.

En ese marco, la ex mandataria advirtió que «hay que ver lo que los políticos hacen, no lo que dicen» y destacó: «A la gente se la convence con ejemplos y con hechos».

«Elegí algún párrafo de los que Néstor tenía señalados en el Manual de Conducción Política. Página 73, Persuasión con hechos. ¿Qué decía Perón? Últimamente encontramos muchos exegetas de Perón. Yo no persuadía con palabras, yo persuadía con hechos y con ejemplos», enfatizó Cristina Kirchner.