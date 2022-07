“El presidente y la vice deberían ir a un ring, encerrados, y que se saquen las pulgas que se tengan que sacar, pero para afuera mostrar una imagen coherente”

El exgobernador y su hijo el diputado Espartaco Marín estuvieron en Radio 37 y mientras el legislador completaba una recorrida por empresas radicadas en Zona Franca, Ruben Marín se prestó al diálago en una extensa e intensa charla, en la que se abordaron diferentes temas, tanto de su historial político como de la actualidad nacional y provincial.

Marín repasó muchas anécdotas partidarias y políticas; su relación con el expresidente Carlos Menem, a quien recordó como un hombre que políticamente nunca le falló; Zona Franca y el Acueducto, a los que catalogó como “sueños hecho realidad”; la obra del gas natural; la relación con sus opositores, entre otras.

Además se refirió a la situación actual argentina, y tuvo mensajes contundentes sobre la conducción del país. “Yo soy peronista y me banco las buenas y las malas, lo que sea, pero me duele esta situación. No puede ser que se falten el respeto de esta manera. El presidente y la vice deberían ir a un ring, encerrados, y que se saquen las pulgas que se tengan que sacar, pero para afuera mostrar una imagen coherente”.

“Creo yo, tenemos que ser más generosos, sobre todo los factores de poder, si no nos vamos al fondo del mar, espero que se arreglen. Nos va a costar sin dudas volver a tener el prestigio que siempre tuvo el peronismo”, indicó.

“En La Pampa, hay grupos que son sectarios y eso no es bueno, creo en el conjunto, con las divergencia y la comprensión que deben haber, no en el dueño de la verdad absoluta. Y eso acá todavía no se da. Espero que se dé porque si no somos ‘boleta’: Así de simple!. El pampeano es muy bueno, pero su voto lo hace valer”, sentenció.