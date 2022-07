“En todo tipo de obras, públicas o privadas, cuando un organismo exige lo establecido en la reglamentación vigente, está defendiendo los intereses del ciudadano que representa”

Recientemente, en la última Asamblea celebrada el 30 de abril pasado, el Consejo de Ingenieros y Técnicos de La Pampa renovó el 50% de los cargos de su Directorio, entre ellos la presidencia, que ahora es ejercida por la Ingeniera Civil Elisabet Ricca.

En diálogo con nuestro medio afirmó que “el mes pasado para nosotros fue un mes movido, celebramos fechas importantes y nos reencontramos en la presencialidad. El intercambio sin duda nos permite aumentar los canales de comunicación necesarios para conocer inquietudes, plantear objetivos y así definir la dirección hacia la que pretendemos avanzar”.

Continuó diciendo que “divulgar las actividades profesionales que éste Consejo agrupa es uno de los objetivos. Hoy está integrado por matriculados/as técnicos/as, licenciados/as e ingenieros/as, y dar a conocer todas las especialidades, incumbencias y campos de acción de cada una de las profesiones es importante de cara a la sociedad.

Una sociedad, a la que debemos hacer saber que es obligatoria la matriculación de las/os ingenieras/os, las/os técnica/os y licenciada/os, para poder ejercer la profesión en La Pampa. Y ésta obligatoriedad, expresada en la Ley 1.011 no es más que una herramienta para el resguardo de los derechos del ciudadano”, destacó la nueva presidenta.

“Sumada a la obligatoriedad, es importante poner en valor la tarea profesional, que está directamente vinculada a mejores resultados. El trabajo profesional comprende estudios de alternativas de proyectos e inversiones, análisis de costos y soluciones constructivas, proyecto, programación, seguimiento y dirección de las obras, son algunas de las labores que el trabajo técnico comprende”, aclaró Elisabet.

“En muchos casos se puede ver, que siendo para muchas personas, la construcción de su vivienda, una de las inversiones más importante a realizar, por el monto a invertir y lo que significa… no se asesoran, no contratan un profesional desde el primer momento. Si bien en estos tiempos de crisis se busca la reducción de costos en todas las actividades, no hay duda que la incorporación del técnico o profesional, analizada la relación costo-beneficio, el resultado es positivo”, remarcó la reciente integrante del Consejo.

“En este punto creo que hay una falta de valoración de las carreras técnicas, en parte porque en los organismos no se exige la intervención real del profesional, que es mucho más que la “firma y la documentación gráfica”, y esto no sólo afecta el ejercicio de la profesión sino también a la calidad de las obras y tareas. La ventaja de la actividad profesional en la realización de una obra se ve en forma clara en la planificación, en el uso de los materiales y de los espacios, pero también en construir de acuerdo a lo que disponen los códigos de edificación de los distintos municipios que nos ahorran de multas y de posibles demoliciones por no cumplir con las disposiciones vigentes.

En todo tipo de obras, públicas o privadas, cuando un organismo exige lo establecido en la reglamentación vigente, está defendiendo los intereses del ciudadano que representa” enfatizó y concluyó E. Ricca.

¿Cómo se puede acceder al listado de profesionales matriculadas/os?

Solicitando al mismo su número de matrícula y/o verificando en la página web del Consejo: www.cpitlp.org.ar/matriculados

Si saliste sorteado en un crédito PROCREAR consultá a un técnico o profesional matriculado, él o ella te podrán guiar para que el sueño de la casa propia sea tu mejor realidad.