La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, celebró la prórroga de la moratoria previsional, que fue dispuesta este lunes por un decreto del presidente Alberto Fernández, a días de que venciera el plazo para tramitarla y en medio del reclamo de especialistas y organizaciones de jubilados que advertían que miles de personas quedarían sin el acceso a los haberes.

Raverta consideró que la prórroga es “muy importante porque no se generará un bache temporal” hasta que se sancione la ley de pagos de deuda previsional que se debate en el Congreso con el objetivo de regularizar los aportes de aquellas personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes para acceder al derecho.

“Son muchos los que necesitan que el Estado les de la posibilidad de pagar la deuda previsional, queremos una nueva ley que permita regularizar los aportes que no hicieron las personas cuando estaban en la edad económicamente activa, o que no fueron hechos porque tenían trabajos precarizados”, señaló Raverta.

En este sentido, Raverta precisó que “sólo una de cada 10 mujeres tienen 30 años de aportes”, por lo que miles de mujeres deberán “comprar años de aportes para poder acceder a una jubilación”.

La directora de la ANSES remarcó que para el Gobierno es “fundamental” porque “garantiza una asignación alimentaria para que no haya ningún jubilado sin un ingreso que permita una vida digna”.

“Para nosotros el acceso al sistema previsional debe ser un derecho. Claro que hay dificultades que nuestro gobierno decide resolver”, enfatizó, y apuntó a la oposición, luego de que dirigentes de Juntos por el Cambio rechazara la nueva ley de pago de deuda previsional. “Todo depende cuál sea la prioridad de ellos y su agenda. Cuando fueron gobierno no estaban de acuerdo en que las personas accedan a una jubilación”, sostuvo Raverta.

Debate por la nueva ley de pago de deuda previsional

La ley que se debate en el Congreso ya cuenta con media sanción del Senado y busca regularizar el modo en el que se accede a una jubilación por moratoria. “La nueva ley prevé que quienes trabajen puedan cancelar la deuda cuando sean población económicamente activa. Quienes sepan que hay años de aportes que no tienen pueden resolverlo antes de llegar a la edad jubilatoria”, sostuvo Raverta.

”Es una realidad material muy importante la de los argentinos que no tienen 30 años. Negar la posibilidad de que se jubilen es que no haya jubilados nuevos. El 64 % de los jubilados pagó algún año no aportado. Lo que se garantiza es que los próximos argentinos que cumplan la edad puedan jubilarse”, sintetizó Raverta.

En el Senado, la ley obtuvo 38 votos a favor del Frente de Todos y aliados; y seis en contra y 18 abstenciones, de Juntos por el Cambio.

La iniciativa establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.

La ley prevé que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes

El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.

Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por Anses de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.

Será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.