La Municipalidad de General Pico anunció en la mañana de este martes un cambio en el gabinete municipal. Se trata del abogado Nicolás Mendoza, quien previamente se desempeñaba como coordinador de Relaciones Institucionales y que desde hoy será el nuevo secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura.

En la sala de reuniones del Palacio Municipal, la intendenta Fernanda Alonso tomó juramento en horas de esta mañana al nuevo funcionario, Nicolás Mendoza, haciendo entrega de la resolución que lo nombra como actual secretario de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura.

En primer lugar, la jefa comunal no dejó pasar la oportunidad para agradecer a Pablo Pildain por «el compromiso, el acompañamiento, el haber sido parte de este equipo durante casi mil días de gestión, entendiendo su cuestión personal que lo lleva a tomar esta decisión de alejarse de las obligaciones que requiere el desempeño del cargo”, apuntó.

Seguidamente, Alonso describió que “incorporamos a Nicolás, que ya es parte de este equipo, quien integraba otra Dirección pero dentro de la misma Secretaría. No sólo eso, sino que tiene todas las condiciones para asumir la responsabilidad. Es un abogado, joven, con dicha experiencia previa en esta gestión por lo tanto no desconoce la función”, añadió.

La intendenta argumentó su elección asegurando confiar en el profesionalismo y formación del nuevo secretario, trazando un paralelismo con su historia personal cuando asumió la Secretaría de Desarrollo Social a sus 26 años.

Pildain, por su parte, valoró el espacio que le otorgó Fernanda Alonso al comienzo de la gestión. “Quiero agradecer la oportunidad enorme que me ha dado Fernanda de poder estar al frente de la Secretaría de Gobierno y poder acompañar a todo mi equipo, quienes son personas muy respetables. Es una de las gestiones más innovadoras desde que tengo uso de razón, con gran cantidad de proyectos y obras logrados”.

Apuntó que el compromiso con el Gobierno local lo llevó a tomar esta determinación, aunque manifestó no resultarle grata, ya que tiene entre sus principios “trabajar por la gente”.

“Voy a seguir acompañando, porque desde el lugar que me toque estaré siempre a disposición, considerando que se seguirá gestionando en pos de lo mejor para la ciudad”, concluyó Pildain.

Por último, el flamante secretario, Nicolás Mendoza, destacó la oportunidad brindada por el funcionario que lo antecedió en el cargo. “Siento un profundo agradecimiento por Pablo, por haberme hecho parte de un equipo muy integrado, que logró forjar en este tiempo de gestión y, desde ese lugar, me siento muy tranquilo. Me siento respaldado por el equipo”.

“Tambien, me encuentro agradecido con Fernanda porque es un desafío enorme el que me propone, con una experiencia única y desafiante que desde lo personal, es muy realizadora. Esa confianza que depositó en mí me pone feliz”, concluyó.

Mendoza, de 31 años, es oriundo de General Pico y estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ampliando su formación con una maestría en Derecho Civil de la Universidad de La Pampa.

Durante el desarrolló de su carrera estudiantil, se desempeñó como ayudante de la cátedra de Teoría del Estado y de Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal. Desde el año 2017 lleva a cabo el ejercicio de su matrícula profesional y en 2019 asumió en la Coordinación de Relaciones Institucionales de la Municipalidad.