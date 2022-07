Tras su polémico video en el que se burla de los trabajadores, la beneficiaria estuvo en televisión y contó que entre todos los planes que cobra junta 60 mil pesos mensuales.

Mariana Alfonzo se hizo viral en los últimos días por el video que se filmó burlándose de la gente que trabaja y defendiendo los planes sociales, lo que generó un fuerte debate en las redes sociales y hasta en muchos medios de comunicación.

Luego de las repercusiones, la mujer habló en una entrevista con TN y reafirmó su postura: “No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. Me estoy tomando un año sabático. Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, indicó.

Al mismo tiempo contó que entre todos los planes cobra $60.000 mensuales y precisó que a sus hijos, les inculca que estudien y que ingresen al servicio militar: “No les digo que sean como yo”.

“Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re v…. ¿Laburan? Porque son pelot… ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelot… ¿Le cobran la obra social? Porque son bol… ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bol… son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo”, había dicho en uno de los videos que generó polémica en las redes sociales.

La mujer de 34 años señaló que hasta el momento percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del que se le dará de baja en los próximos dos o tres meses porque no presta los servicios que la agrupación le reclama. Entre todos, alcanza a juntar $60.000 mensuales. “Supongamos que me ofrecen un trabajo de $80.000 pesos, pero no me conviene porque a la niñera le doy $20.000 y ganaría lo mismo que estando en mi casa”, describió.

De todas maneras aclaró que cuando se le acabe el Potenciar Trabajo buscará un empleo, aunque con la condición de que le paguen los $150.000 que pide.

“Mi postura en el video que se hizo viral es laburá vos. Si a mi me gusta estar en mi casa es problema mío, estoy a favor de los planeros”, insistió Alfonzo. Y continuó, en referencia a las personas que trabajan formalmente: “Soy consciente del rol de ellos, pero es culpa del Gobierno, no mía. Este país es así, nos acostumbramos a eso. Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo”.