El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, se volvió trending topic en Twitter luego de cuestionar la política social que aplica el Gobierno.

El libertario consideró que se debe poner un tope a las asignaciones universales por hijo (AUH) para regular los nacimientos. “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”, explicó.

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, dijo el político.

En la entrevista explica que su justificación se basa en un calculo matemático. “La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es de 4 y 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta”, afirma.

Sin embargo, la polémica terminó de estallar cuando el referente liberal dijo que “una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan”.

Jose Luis Espert contra los piqueteros

En conversación con Infobae, el economista apuntó contra los movimientos sociales.

“Piquetero que corta la calle tiene que ir preso. La calle está para que la gente circule, no para que sea cortada por cualquier pelagato”, dijo.

“Juan Grabois tendría que estar preso ya. Es un atorrante. Debería estar preso porque le arruinó la vida a diario a millones de argentinos que quieren laburar”, declaró.