El 12 de agosto se cumplen 59 años del robo del sable de San Martín. En esta nota, el relato de Osvaldo Agosto, el autor del operativo que puso en vilo al país para revivir el espíritu del peronismo.

A 59 años del robo del sable de San Martín, el relato del hombre que planificó el operativo

La Argentina ya no era la de “Los días más felices”, ese 12 de agosto de 1963. Con la motivación de revolucionar al país, cuatro jóvenes se reunían cerca de las 19:00 en una confitería llamada Los Leones, ubicada en Salta y Garay, en Constitución. Pero esa tarde los había encontrado más impávidos que nunca, porque estaban convencidos: iban a dar el golpe. Iban a robar el sable corvo de San Martín.

La idea de hurtar el sable de San Martín surgió, entre cafés y cigarrillos, de la imaginación del publicista Osvaldo Agosto y su compañero, el ingeniero Alcides Bonaldi. Al plan se le sumaron Manuel Félix Gallardo, Luis Sansoulet y Emilio (un chofer designado para el operativo).

Hacía un mes atrás se habían celebrado las elecciones presidenciales, con Perón en el exilio y con el peronismo proscripto, que se expresó bajo el voto en blanco. Las mismas culminaron con el triunfo fraudulento de Arturo Illia. Los muchachos de la Resistencia Peronista, movimiento que empezó a gestarse durante la autodenominada Revolución Libertadora, temían que el pueblo quedará sumido ante el ruido de las botas, necesitaban dejar en claro que el movimiento no había muerto. Los paredones se llenaron de grafitis con la “P” dentro de la “V”: “Perón Vuelve”.

Diario Crónica 13/08/63

El propósito era levantar el espíritu militante de aquella época y unificar la Resistencia. El plan se completaba con otras dos operaciones: volar a las Malvinas para izar la bandera argentina y cantar el himno; o robar las banderas argentinas exhibidas en un museo en París, que habían sido tomadas por los franceses durante la batalla de la Vuelta de Obligado.

Antes de que las ideas fueran tomadas se les informó a los cabecillas de la JP: Envar “Cacho” El Kadri, Jorge Rulli y Héctor Spina. La más viable era la de robar el sable corvo de San Martín. Se sacaría del país en lancha, rumbo a Carmelo, Uruguay; luego pasaría por Brasil para finalmente cruzar el charco camino a España, donde se encontraba el General.

Dos semanas antes, el grupo había visitado el Museo Histórico Nacional, donde yacía la reliquia, para planificar cómo la arrebatarían. Osvaldo propuso el día. Sería el 12 de agosto, aniversario de la Reconquista de Buenos Aires, el mismo día en que el pueblo echó a los ingleses en 1806.

Sable corvo de San Martín. (Museo Histórico Nacional).

“Queríamos provocar un acontecimiento que repercutiera en la Resistencia para volcarlo en la lucha subversiva. Iba a provocar una efervescencia social, porque era una reliquia. Tenía mucho que ver con una trilogía, una actitud revisionista que había elaborado el peronismo: San Martín, Rosas, Perón”, explica Osvaldo Agosto con el mismo idealismo de sus 24 años y le brillan los ojos. ¿Tenía miedo? “No había pudor ni miedo, porque importaba levantar el ánimo, despertar la moral militante”, asegura.

Es que fue el propio Agosto el encargado de tocar la puerta del museo que estaba por cerrar. “Les dijimos que éramos estudiantes tucumanos, que se nos había hecho tarde”, recuerda, y el sereno los dejó pasar. Lo empujaron y encañonaron. Corrieron hasta la sala donde permanecía el sable y rompieron el cristal que lo protegía. Osvaldo lo envolvió con un poncho y enseguida colocó una pila de folletos sobre la vitrina rota donde explicaba las razones del hurto. El operativo fue exitoso.

El comunicado número 1 exigía “la nulidad por decreto de los infamantes contratos petroleros suscritos por el gobierno radical del Dr. Frondizi; ruptura con el FMI; nulidad de los convenios leoninos con SEGBA; y el levantamiento de la proscripción; anulación de contratos petroleros; libertad para los presos políticos y CONINTES; y libertad de pensamiento”. Al tiempo que afirmaba: “El sable del general San Martín quedará custodiado por la juventud argentina, representada por la Juventud Peronista. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Dios quiera que pronto podamos reintegrarlo a su merecido descanso. Dios quiera iluminar a los gobernantes”.

Con el sable en el poder de la Resistencia, Aníbal Demarco, quien se ocuparía de esconder el sable y quien llegaría a convertirse en ministro de Bienestar social durante el gobierno de Isabel Perón, viajó a una estancia y en una especie de templete alojó al sable que había liberado a Chile. Allí asistían militantes que, una vez frente del arma, levantaban el brazo derecho para jurar lealtad al General y a su movimiento. “Gritábamos: `Militares militares militares de cartón, militares son los nuestros: San Martín, Rosas, Perón´. Se mezclaba la historia con los reclamos del peronismo”, asegura Agosto.

El caso quedó en manos del juez federal Angel Bregazzi. Al principio intervino la División Robos y Hurtos, pero cuando entendieron que se trataba de un acto simbólico, más bien de un hecho político, Coordinación Federal tomó la causa. El 17 de agosto la Juventud Peronista emitió un segundo comunicado redactado por Osvaldo Agosto y el periodista Rubén Bortnik, que entre otras cosas, expresaba lo siguiente:

“(…) La Juventud Peronista podría haber señalado otros puntos no menos justos que los enunciados en su comunicado 1, y que todo el pueblo argentino espera ver concretados: devolución al pueblo, para que guarde cristiana sepultura, del cadáver de Eva Perón; retorno a la Patria de su líder, General Perón; castigo para los militares que, manchando el uniforme y la memoria del Gran Capitán, ordenaron los fusilamientos de argentinos por argentinos, el 9 de junio de 1956; castigo para los esbirros que secuestraron y asesinaron a Felipe Vallese, Medina, Bevilacqua, Mendoza y tanto otros (…)”.Play Video

“Rechazamos las acusaciones de la prensa amarilla al servicio del imperialismo petrolero y la oligarquía vacuna, cuando afirma que hemos pretendido convertir el sable corvo libertador en símbolo de determinado sector político. El sable del Padre de la Patria está brillando como siempre. Ayer, al frente de los granaderos de la Independencia, en las manos del Restaurador frente a las pretensiones de los invasores de mancillar la Patria. Hoy, al frente de la lucha contra la mentira, la infamia, la entrega y la miseria que los cipayos se niegan a desterrar, porque detrás de toda esta corrupción están todos sus privilegios (…)”.

La idea madre era entregarle el sable a Perón, pero se desató la cacería, la situación se volvió insostenible y se fue imponiendo la idea de su devolución.

Osvaldo Agosto junto a Juan Domingo Perón (Foto gentileza)

“Estuve preso y fui torturado durante 10 días. Tuve la suerte de no ser confeso y quedé en libertad porque no había pruebas. El sereno no me reconoció, porque yo estaba maquillado y con el pelo teñido en el enfrentamiento”, recuerda Agosto. Pero Gallardo confesó bajo tortura. “Yo siempre digo y reconozco que ante la tortura cualquiera puede aflojar, lo que critico es que después se siga militando”, considera.

El 29 de agosto se decidió devolver el sable. Fue envuelto en una bandera argentina y llevado al Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1969, Osvaldo Agosto viajó a Madrid y se encontró con Perón, que en broma le reclamó el sable, que robaron por segunda vez en 1965.

Tiempo después, Agosto se desempeñó como Jefe de Prensa del Secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci. Décadas más tarde se embarcó en la construcción de un “peronismo alternativo”. Con 83 años, piensa seguir elevando los valores sanmartinianos y peronistas hasta el último aliento.