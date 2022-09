Un menor de 16 años, se presentó en la comisaría de Realicó a los efectos de radicar una denuncia contra los uniformados de Rancul aduciendo que al ser demorado fue lastimado por los efectivos policiales.

Los hechos sucedieron a la salida de un local bailable, en la localidad de Rancul, alrededor de las 7 de este domingo, cuando el denunciante se retiraba del local bailable y fuera abordado (siempre de acuerdo a sus dichos) por un joven mayor de edad, oriundo de Parera con el cual vendría teniendo problemas ya dese hace una semana «por una chica» como explicó en su denuncia, los cuales se habrían reproducido dentro del boliche durante toda la noche.

Al momento de ser alcanzado por el mayor en la calle, el chico asegura que venía recibiendo amenazas verbales por lo cual se asusta, y ante la proximidad del otro muchacho se da vuelta y le aplica un golpe de puño que lo noquea, cayendo al piso. Siempre de acuerdo a su relato, observó que se acercaban un grupo de amigos del desvanecido por lo cual huyó del lugar a la carrera.

A pocas cuadras fue abordado por efectivos policiales quienes habían observado la agresión y lo demoraron, «me tiraron al suelo esposándome con las manos atrás y me meten en la camioneta comenzando a pegarme piñas» indicó el chico, luego explicó que fue trasladado a la comisaría «donde me pegan cachetadas y después me llevan al hospital», aseguró, tras ser llevado de regreso a la comisaría, se comunicaron con su madre por ser menor para que lo fuera a retirar, la mujer demoró un poco en llegar por residir en la localidad de Quetrequén.

La progenitora afirma que en la comisaría le explicaron que la sangre que el menor presentaba en su ropa era fruto de la pelea con el otro muchacho, «pero luego en el auto mi hijo me dice que las lesiones son por golpes y pisotones de los efectivos policiales, que le produjeron lastimaduras en las manos», motivo por el cual ambos padres decidieron presentarse en la comisaría Departamental de Realicó ayer domingo para radicar la correspondiente denuncia, previo paso por el hospital a los efectos de solicitar un certificado médico que avale las lesiones.