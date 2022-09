El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, y Luiz Inacio Lula da Silva, su principal oponente, protagonizaron este jueves un áspero debate televisivo a tres días de las elecciones, con acusaciones cruzadas.

«Mentiroso, expresidiario y traidor de la patria», dijo el actual mandatario y agregó que da Silva encabezó una «cleptocracia» durante sus siete años de Gobierno, de 2003 a 2007.

Bolsonaro remarcó que «lo que está en juego es el futuro de una nación. No podemos volver a una fase donde había una robareda. Lula fue jefe de una gran organización criminal».

No conforme con eso, Bolsonaro dio a entender que el cadidato del PT estuvo involucrado en el asesinato del ex alcalde de Santa André, Celso Daniel. Lula, por su parte, instó a Bolsonaro a tener «un mínimo» de honestidad, y afirmó: «El 2 de octubre lo voy a mandar a su casa. No mienta».

«Celso Daniel era mi amigo, fue llamado a la alcaldía para coordinar mi programa de gobierno de 2002. ¿Ahora, usted culpa a Lula de la muerte de Celso Daniel? Sea responsable. Es insano que hable con esa desfachatez», aseveró el candidato opositor, quien le saca una leve ventaja a Bolsonaro en las encuestas.

En el debate también participaron los otros aspirantes a la presidencia de Brasil: Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista/PDT); Luiz Felipe D’Ávila (Novo, centro); Simone Tebet (Movimiento Democrático Brasileño/MDB, centro); Soraya Thronicke (União Brasil, centroderecha) y el padre Kelmon Luis da Silva Souza (PTB, derecha).

Este fue el segundo debate entre los candidatos, organizado por la cadena TV Globo, ya que el anterior se había desarrollado el 28 de agosto.

La elección del domingo

Los brasileños están llamados a ir a las urnas el próximo domingo para elegir presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados y senadores.

El proceso contempla una segunda vuelta electoral para presidente y gobernadores, en caso de que durante la primera jornada ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos, lo que llevaría a un balotaje programado el 30 de octubre.