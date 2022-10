El pago de este bono extraordinario será financiado con lo recaudado del dólar soja y abarcará a más de dos millones de personas que cumplan con algunos requisitos y deberán solicitarlo en las oficinas de Anses.

Se trata de un bono de “Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre”, según informó Massa a través de Twitter.

Lista de personas que pueden inscribirse para cobrar el bono de $45 mil de Anses

Tal como lo informó el ministro, el nuevo bono de Anses podrán cobrarlo:

Personas de entre 18 y 64 años

Que no perciban ingresos, asistencia del Estado

Que no tengan bienes registrados

No deben contar con:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares)

Jubilación o pensión

AUH, AUE o Asignaciones familiares Progresar Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)

Prestación por desempleo

Obra social o Prepaga

Inscripción al bono de $45.000

La inscripción al bono de $45 mil será online desde anses.gob.ar o presencial en ANSES y con operativos en territorio.

A partir de hoy, quienes cumplan con las condiciones podrán inscribirse sin turno en las oficinas de Anses.

Fecha de pago del bono de $45.000 confirmada

Se comienza a pagar el 14 de noviembre la primera cuota, por terminación de DNI.

Monto del bono de $45.000

Se paga en dos cuotas:

1ra cuota: $22.500 en noviembre

2da cuota: $22.500 en diciembre