La cantante Lisa Marie Presley, hija de la leyenda del rock’n’roll Elvis, falleció este jueves a la noche a los 54 años, según medios estadounidenses que citaron a su familia.

«Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado», confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People, según la agencia AFP.

Según trascendidos periodísticos, los equipos de emergencia hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y le administraron medicación para ayudar a Presley a recuperar el pulso antes de ser llevada al hospital West Hills.

Sin embargo, en el hospital a las pocas horas falleció como consecuencia de las fallas cardíacas.

Lisa nació en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.

Su carrera musical comenzó con un álbum debut en 2003, «To Whom It May Concern». Le siguió «Now What» de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.Un tercer álbum, «Storm and Grace», fue lanzado en 2012.

Este martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor en una película dramática por su papel protagónico en la película biográfica de «Elvis» del año pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo: «Las amo para siempre».