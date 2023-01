“Esa patada no la doy, cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno”, declaró este martes Ciro Pertossi en referencia a un video que mostró la Fiscalía donde se lo identifica a metros a Fernando Báez Sosa cuando era atacado brutalmente a la salida del boliche Le Brique.

Se trata de uno de los acusados más complicados en el juicio que se lleva adelante en Dolores por el asesinato del joven, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Cuando la fiscalía expuso la filmación del hecho, Pertossi aclaró que “frenó” una patada cuando se dio cuenta que Fernando estaba en el piso. “El chico que se ve soy yo (señalando el video del ataque a Fernando Báez Sosa), quiero aclarar que esa patada no doy, que cuando me doy cuenta que está en el piso me freno”, indicó ante los presentes en la sala.

Ciro Pertossi se paró en la audiencia para señalar con un puntero su ubicación en el video.

“Lo que quería decir ya lo dije, quiero adelantar que no voy a contestar ninguna pregunta”, advirtió Pertossi, que no respondió ninguna pregunta de la fiscalía.

Por otra parte, precisó que un audio incorporado al expediente en donde él dijo vía whastapp «chicos no se cuenta nada de esto a nadie», él se refería a que “no quería que se enteren sus padres que se habían peleado”.

“Adelantó que no voy a contestar a las partes”, insistió Pertossi tras lo cual volvió a su asiento ubicado junto al resto de los imputados.