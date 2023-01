Maximiliano Espósito Valenti responde por primera vez a un medio, cuando faltan dos días para la sentencia. Su dolor por el asesinato de su sobrino y la última vez que habló con la acusada

Maximiliano Espósito Valenti guarda sus fotos con su sobrino, Lucio Abel Dupuy, como un tesoro invaluable. Tiene decenas de ellas y en distintos momentos. Se los puede ver jugando a la pelota, paseando en auto y hasta andando en cuatriciclo. Siente que lo hacen estar un poco más cerca de ese chiquito de 5 años que el 26 de noviembre del 2021 fue brutalmente asesinado, luego de un largo período de torturas. Una de las acusadas es su hermana Magdalena, la madre del nene, y la otra, la novia de ella, Abigail Paéz. Aunque Maximiliano ya no la siente a “Magui” parte de su familia. “Dejó de ser mi hermana. Lucio era el hijo que no tengo”.

El crimen de Lucio despertó en la sociedad entera un rechazo pocas veces visto contra algún o alguna acusada de un asesinato. Un país entero está pendiente del pedido de justicia por ese chiquito que fue asesinado. Sin embargo, la relación de Maximiliano Espósito con su hermana, y madre del nene, se rompió mucho antes de aquel día del homicidio.

“La última vez que la vi fue cuando dejó a Lucio con Maxi (su tío paterno). Esa fue la última vez que hablé. Ella dejó de ser mi hermana”, asegura. Se refiere al momento en que Magdalena tuvo que ceder la tenencia de Lucio a sus tíos porque ella no tenía recursos para mantenerlo. Claro está que, algún tiempo después, volvió a reclamar la tenencia de Lucio y la consiguió.

El hermano de Magdalena respondió también sobre lo que pasará el jueves, cuando se escuche el veredicto: “Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio”, aclara y, aunque la comunicación es a través de mensajes, su melancolía por la falta de su sobrino comienza a notarse.

“Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré”, cuenta Maximiliano.

Con respecto a la familia Dupuy, Maximiliano Espósito cuenta que el tío paterno de Lucio, del mismo nombre, fue “el único familiar que siempre estuvo para él. Voy a estar toda la vida agradecido con él”. Pero inmediatamente aclara, sin referirse a nadie en particular: “Hay muchos que ahora lo extrañan, pero cuando estaban no lo valoraron. Podría contar infinidad de cosas sobre personas que hoy lo lloran, pero prefiero recordar a mi sobrino”.

