El Festival Pico Cumple se volvió una realidad este jueves 16 con una masiva concurrencia de vecinos de nuestra ciudad, la provincia y el resto del país que disfrutaron de una extensa grilla artística. En este contexto, cada uno de las y los presentes pudo visitar un espacio de hacedores locales o adquirir alimentos en diversos stands.

La gran puesta en escena que iniciaron músicos y músicas locales también fue conformada por la DJ An Fontana y el gran número del folklorista Juan Fuentes. Abel Pintos, en último lugar, coronó esta gran velada con una presentación estelar.

La intendenta Fernanda Alonso se refirió a este evento para todas y todos: “Esta fue una noche especial, que tanto merecíamos y esperábamos. Tuvimos la posibilidad de continuar con las y los artistas locales que se quedaron con las ganas de mostrar lo que tenían para socializar”.

Por otra parte, valoró la presencia de los cantantes nacionales, “con dos shows dignos de ver y apreciar para que toda la población tenga la posibilidad de vivenciarlos”.

Añadió que el Festival fue posible gracias al acompañamiento de organismos del Estado, como así también de sponsors. Sumado a ello, el gobierno nacional realizó un aporte para poder acceder a artistas e infraestructura.

En este contexto, aseguró que otras instituciones relacionadas con el área de Salud, Defensa Civil y Policía también tuvieron participación. “Esto nos permitió pensar una fiesta que nos convocó en un lugar de encuentro, un espacio donde los clubes y las asociaciones pudieron vender lo que producen”.

Alonso recalcó que la realización del evento resultó una inversión por el impacto que la masiva concurrencia de público genera en la gastronomía y hotelería local. “La ciudad lo requiere, en la cotidiana el y la piquense lo pide, después asiste y se lo apropia”, añadió.

Al promediar la noche, la intendenta presentó a Abel Pintos: “Bienvenido, gracias por la paciencia de encontrar una fecha y darnos la posibilidad de poder festejar en General Pico nuestro cumpleaños. Es un gusto tenerte acá, que cumplas con nosotros, y nosotros con la gente para brindarles tu show”.

Tras ello, Abel se refirió a las expectativas de su presentación: “Son muchas. A partir de la suspensión, estuvimos buscando esa forma de hacer arte combinando horarios, pero la buena predisposición estuvo de las dos partes en pos de celebrar con esta cantidad de personas, esperando que disfruten su fiesta”.

Sobre la importante convocatoria de fanáticos que arribaron desde distintos sitios de Argentina, destacó: “No cambia mucho, porque esta noche hay espectadoras, espectadores de aquí y de muchas otras localidades para acompañarnos en el concierto. El público tiene el carácter de cada lugar, pero lo que uno siente cuando sube al escenario no es algo distinto, es un privilegio”.

Con respecto a su carrera, relató su relación con la ciudad y la provincia: “Pasé una vida arriba de los escenarios y ése tiempo es el que me permite hoy en día sentirme tan identificado con lugares como Pico. Yo vengo a dar conciertos acá y de alguna forma me siento como en casa. Me crié dando espectáculos en la provincia de La Pampa, la gente que me va a acompañar hoy me ha visto crecer y de alguna forma creció conmigo”.

Es imperioso mencionar que el evento se realizó de manera libre y gratuita para toda la comunidad. “Poder celebrar un aniversario donde naciste, te criaste, vivís, tenés tu familia y tus raíces es una gran oportunidad. Ése amor está buenísimo poder festejarlo de esta manera, que todo el mundo pueda ser parte de esto”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook