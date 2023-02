La hinchada albiceleste también obtuvo un galardón por el apoyo en el Mundial de Qatar. El país marcó un récord de distinciones en la ceremonia.

El astro argentino Lionel Messi obtuvo hoy el premio The Best de la FIFA al «Mejor Jugador» del mundo, al imponerse sobre los franceses Karim Benzema y Kilian Mbappé, y sumó su segundo galardón tras lograrlo en 2019.

Messi, el rey del fútbol: “Ganar el Mundial fue lo más hermoso de mi carrera”

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, ganó hoy el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador, donde agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento.

Lionel Scaloni, el mejor DT del mundo: «Ver feliz a tu gente no tiene precio»

En tanto, el arquero marplatense Emiliano «Dibu» Martínez, también campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino, consideró «un orgullo» para el país haber obtenido el premio The Best como mejor arquero.

Los hinchas de la Selección argentina, mientras tanto, podrán extender sus festejos, ya que fueron galardonados como «la mejor afición del mundo» en los premios de The Best de la FIFA, tras la demostración de afecto y acompañamiento para el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar.

Messi fue elegido por la FIFA como el jugador más valioso del Mundial de Qatar 2022 y a su gran año le sumó el premio The Best, el que lo convierte en el más ganador al igual que en Balones de Oro, de los cuales ostenta siete.

