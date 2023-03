La 95° entrega de los Premios Oscar, la ceremonia más importante del cine a nivel mundial, finalmente llega este domingo.

La transmisión en vivo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles irá por el canal TNT y por la plataforma de streaming HBO Max. Comenzará a las 17:00 hora local en Estados Unidos, lo que equivale a las 21:00 en Argentina, donde se podrá ver la alfombra roja con los mejores looks de los invitados. La premiación, en tanto comienza a las 22.

Más allá de la premiación en sí, la ceremonia promete grandes momentos. El conductor será el conocido comediante y presentador Jimmy Kimmel, quien ha sido anfitrión de la ceremonia en varias ocasiones.

Otro condimento que se espera todos los años son las actuaciones en vivo. Entre ellas, la más destacada será la de la cantante Rihanna, quien interpretará su tema “Lift Me Up” de la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

Aunque muchos fans estaban ansiosos por ver a Lady Gaga interpretar la canción “Hold my hand” de “Top Gun: Maverick”, lamentablemente, la cantante no podrá estar presente ya que está en plena grabación de “Joker 2”.

En la categoría Mejor Película Internacional, Argentina cuenta con una nominada: la película “Argentina, 1985”, centrada en el juicio a las Juntas Militares, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

“Argentina, 1985” compite con otras cuatro películas internacionales de gran calidad. La favorita en esta categoría es la alemana “Sin novedad en el frente”, que también está nominada a Mejor Película y cuenta con un total de 9 nominaciones. La belga “Close”, la polaca “EO” y la irlandesa “The Quiet Girl” son las otras películas que compiten en esta categoría.

Además de las nominaciones en la categoría Mejor Película Internacional, los Premios Oscar también destacan a los mejores actores del año. Este año, uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada a Mejor Actor es Brendan Fraser por su papel en la película “La Ballena”.

Fraser, conocido por sus papeles en “La Momia” y “George de la selva”, ha recibido críticas elogiosas por su interpretación en. La película, dirigida por Darren Aronofsky, cuenta la historia de un hombre obeso que busca reconciliarse con su hija en lo que parecen ser los últimos momentos de su vida.

La competencia por el premio a Mejor Actor es fuerte, y uno de los principales rivales de Fraser es Austin Butler por su papel en “Elvis”. Butler interpreta al legendario músico en la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann, y ha recibido excelentes críticas por su actuación.

Otros nominados en la categoría son Colin Farrell por su papel en “Los espíritus de la isla”, Bill Nighy por “Living” y Paul Mescal por “Aftersun”. Todos ellos han sido reconocidos por la calidad de sus interpretaciones y tienen la posibilidad de sorprender en la ceremonia de premiación.

En la carrera por el premio a Mejor Actriz, dos grandes nombres destacan como favoritas para llevarse la estatuilla: Michelle Yeoh por su papel en “Todo en todas partes al mismo tiempo” y Cate Blanchett por “TÁR”.

Yeoh, una actriz malasia conocida por sus roles en “Tigre y Dragón” y “Tomorrow Never Dies”, ha recibido excelentes críticas por su actuación en la película de cinecia ficción y multiversos. Por su parte, Blanchett ha sido reconocida por su interpretación en la película de Todd Field en la que interpreta a una directora de orquesta. Ana de Armas también fue nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde”, Andrea Riseborough por su papel en “To Leslie” y Michelle Williams por “The Fabelmans”.

Entre las diez películas nominadas a mejor película, destaca como favorita “Todo en todas partes al mismo tiempo”, dirigda por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, algo que llama la atención al no ser un drama, género que suele imponerse. En este caso la historia se centra en una mujer que tiene una lavandería y descubre que tiene que salvar el “multiverso”.

“Los Fabelman”, dirigida por Steven Spielberg aparece como otra película de peso en las nominaciones, en una drama familiar que funciona como una suerte de autobiografía del director.

“Los espíritus de la isla”, “Avatar: El sentido del agua”, “Elvis”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “El triángulo de la tristeza” y “Ellas hablan” también buscan el premio mayor.

Otras nominaciones importantes

Mejor dirección

Martin McDonagh, por Los espíritus de la isla

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Steven Spielberg, por Los Fabelman

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por El triángulo de la tristeza

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, por Los espíritus de la isla

Brian Tyree Henry, por Causeway

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Barry Keoghan, por Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, por La ballena

Kerry Condon, por Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu, por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor largometraje de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel The Shell With Shoes On

El Gato con Botas: el último deseo

The Sea Beast

Red

