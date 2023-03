El filme alemán «Sin novedad en el frente» (All Quiet on the Western Front), dirigido por Edward Berger, ganó el Oscar como Mejor Película Internacional y se consagró en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, dejando a «Argentina, 1985» con las manos vacías.

El largometraje superó en las votaciones a «Close», «Eo», «The quiet girl» y «Argentina, 1985», dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani.

La película narra la apasionante historia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, donde el protagonista principal, Paul Bäumery (Felix Kammerer) y sus compañeros, experimentan en carne propia cómo la euforia inicial de la guerra se convierte en desesperación y miedo mientras luchan por sus vidas —y las de los otros— en las trincheras.

La película europea está basada en el bestseller mundial homónimo firmado por Erich Maria Remarque, publicada en 1929.

Además de consagrarse como Mejor Película Internacional, el film de Edward Berger se quedó con premio a Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original.

Cabe destacar que está nominada en nueve categorías, incluyendo Mejor Película.

La película alemana ya había arrasado en febrero en los BAFTA, la entrega de premios más prestigiosa del Reino Unido, donde se consagró como Mejor Película del Año y también ganó otros seis premios: Mejor Película de Habla no Inglesa (le ganó a Argentina, 1985), Mejor Director (Edward Berger), Mejor guión adaptado, Mejor Fotografía y Mejor banda sonora original.

