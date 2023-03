El intendente de Avellaneda definió la situación en agosto del año pasado como «un cóctel explosivo». Dejó en claro que si Cristina Kirchner es candidata, «no tiene sentido ir a una primaria».

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, habló sobre la crisis económica que se desató con la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y admitió la gravedad de la situación que se dio en agosto del año pasado, en el contexto en que Sergio Massa asumió sus funciones: dijo que fue «un día antes de que nos vayamos en helicóptero”.

En ese sentido, el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat destacó lla gestión de Massa al frente de esa cartera, al afirmar que “puso las cosas en orden”. También se refirió a las tensiones entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la definición de un candidato para las elecciones. No obstante, dejó en claro lo que piensa parte del kirchnerismo sobre las internas para definir candidatos: “Si Cristina es candidata no tiene sentido ir a una primaria”.

Ferraresi sobre el rol de Massa en Economía: «Era un cóctel explosivo que había que resolverlo, y Sergio tuvo pericia en eso»

“Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Y sí, es así. El Gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes”, dijo Ferraresi en diálogo con AM 530.

“Y Sergio vino a poner un freno a eso, a generar una síntesis también, porque nuestro gobierno tenía separados distintos ministerios, tenía que tener una acción en común. Sergio vino a poner un orden con respecto al tema de dólares, de compra de insumos; y fue una tarea titánica que la sigue haciendo todos los días”, sostuvo el ex ministro, que renunció para volver como jefe comunal a Avellaneda.

En esa línea, siguió: “Habíamos llegado a 1200 millones de reservas. A veces los famosos mercados de la Argentina son maravillosos. Maneja más plata la Quiniela que los mercados. Se juega en la Quiniela más plata que en esa que es otra timba, pero se genera una psicosis sobre algo, los precios aumentan. Empezó a haber desabastecimiento, había cosas que no se conseguían. Era un cóctel explosivo que había que resolverlo y Sergio tuvo pericia en eso, en cómo recuperar rápidamente reservas, hubo que ceder porque vino el posicionamiento del dólar soja”.

Al igual que lo manifestó la ex presidenta durante su discurso en Universidad de Río Negro días atrás, Ferraresi consideró que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “como está reestructurada es impagable” y expresó: “La gestión tiene que ver cómo se resuelve la matriz económica casi sin recursos, ya que con recursos es más fácil”.

En palabras del jefe comunal, “la verdadera grieta es como se resuelve la distribución de la riqueza”.

Ahora el kirchnerismo pide «absolver» a Cristina Kirchner «antes del cierre de listas»

«La única que puede conquistar a la juventud y al resto es Cristina»: la interna oficialista para definir un candidato

El intendente, que fue el anfitrión del plenario ‘Luche y Vuelve. Cristina 2023’ que se realizó el sábado pasado en Avellaneda, se refirió al escenario electoral del Frente de Todos, en tensión desde hace tiempo por la intención de ir a una primaria de parte del oficialismo y, del otro lado, de apuntalar a la vicepresidenta como la candidata elegida.

“La única que puede conquistar a la juventud y al resto es Cristina”, sostuvo, al tiempo que consideró que “si Cristina es candidata no tiene sentido ir a una primaria”.

Ferraresi desestimó además una de las premisas que rigió en el peronismo en los últimos años: “La frase ‘con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede’ es una mentira que nosotros también nos creímos”, aseguró.

Luego del plenario de la militancia kirchnerista, el ex integrante del Gabinete nacional manifestó que “la gente tiene que ir a votar con ilusión, y la única que genera eso es Cristina”.

