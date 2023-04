Por unanimidad, la asamblea universitaria creó la Facultad de Ciencias de la Salud. Tendrá dos sedes: una en Santa Rosa y otra en General Pico.

“La Asamblea de la Universitaria Nacional de La Pampa aprobó la creación de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Con la coherencia histórica de sostener la Salud Pública como política de Estado, seguiremos apoyando fuertemente a nuestra Universidad en este enorme desafío”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto en redes sociales.

Después de tres horas de debate, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa -realizada en el Aula Magna de esa institución- aprobó por unanimidad la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud. La asamblea fue convocada por la vicerrectora María Emma Martín, después de 22 años de la anterior reunión de ese cuerpo.

Hubo cuestionamientos a la rapidez de la convocatoria -incluso que la haya hecho el rectorado y no el Consejo Superior- pero al momento de la votación no logró respaldo. Y tampoco no hubo asambleístas que quisieran figurar como abstenciones en el recuento de votos.

También se votó el Estatuto de la nueva Facultad, donde hay cláusulas transitorias para la puesta en marcha de la casa de estudios y la transición hacia la elección de autoridades y la conformación de los claustros.

La consejera Marianela Pfund (estudiante, Sumate) brindó un sentido discurso: «Venimos a crear una Facultad de Ciencias Humanas al servicio de la salud Pública», expresó. «Tuve un diagnóstico de cáncer hace dos años, la Salud Púbica me acogió y me salvó. Y me dio otra oportunidad», dijo. Aseguró que la universidad debe estar «al servicio de las mayorías».

La consejera María Graciela di Franco afirmó que la Facultad a crear debe tener un «fuerte perfil humanístico y comunitario». Dijo que la formación de esa facultad debe apuntar a «la salud integral, bio-sico-social, como lo exige la universidad». Pidió que el mandato estatutario incluya ese perfil, además que remarcó lo positivo de una formación de profesionales de la salud «a partir de escenarios propios».

La decana de Humanas, Beatriz Cossio pidió la inclusión de la docencia preuniversitaria en el estatuto de la UNLPam. Apuntó a los docentes del Colegio Secundario de la Universidad.

La docente Leticia García pidió «derecho a la ciudadanía política universitaria» para los docentes preuniversitario que aún no pueden participar de la elección de autoridades. Recordó que el colegio tiene 40 años. «Exigimos la ciudadanía política», dijo.

La docente Claudia Trota apuntó a la urgencia de la convocatoria. Advirtió la «celeridad» del llamado a la asamblea universitaria. «Lo mínimo que necesitamos, información y tiempo para consultar a los docentes, estudiantes y quienes representamos. Actuando de esta manera no damos el ejemplo a nuestros estudiantes», dijo.

La decana de la Facultad de Agronomía, Lía Molas, fue la primera voz que advirtió por la cuestión presupuestaria. «Apoyo la iniciativa. Pero necesitamos información, del financiamiento. Tenemos que actuar responsablemente», dijo. Advirtió que en el año 2022 el presupuesto de la UNLPam «se terminó en octubre». De esta manera; Molas dejó flotando que el respaldo a la creación estaba sujeto a una fehaciente información. Apuntó a los cargos y a las dos sedes que prevé la nueva facultad a crear.

Otros de los cuestionamientos es la falta proyectos de investigación y extensión universitaria.

El docente y abogado Sebastián País Rojo (integrante de la lista de Oscar Alpa, consejero superior docente auxiliar) consideró «legítimas» las dudas sobre el financiamiento de la nueva carrera. Dijo que el presupuesto de la UNLPam, en el marco nacional, creció un 0,5% entre 2019-2023. «Fue gestión política, porque el decano Oscar Alpa es secretario de Políticas Universitarias. Creció 389 millones de pesos. Pero este año hay elecciones (generales), esto puede cambiar», dijo.

Consideró que en ese marco los consejeros defenderán los recursos de cada Facultad de cada al Presupuesto 2023. Pero al mismo tiempo, mencionó que está en funcionamiento la carrera de Enfermería.: tiene 184 cargos que están financiados por el presupuesto propio de la Facultad de Exactas y Naturales. Y que no habrá fondos para Ciencias de la Salud en detrimento de otros presupuestos.

Afirmó que la decisión presupuestaria para la nueva Facultad es del Consejo Superior. «En la actualidad el financiamiento de la carrera de Enfermería es de 382 millones de pesos», dijo País Rojo al salir al cruce de las advertencias por el financiamiento. Admitió que a la asamblea universitaria se llegó sin información sobre los números y presupuestos sobre la creación de la Facultad.

«El tiempo político es hoy, el tiempo presupuestario ahora para hacer una universidad nacional de La Pampa más grande», dijo País Rojo quien tuvo la intervención más extensa y desató el aplauso más encendido de los asambleístas.

El consejero Federico Martocci también advirtió por la decisión de crear una nueva facultad. Recordó que en otros momentos, en la nacionalización, hubo recursos y fondos para edificios, sedes, laboratorios y cargos. Pero que la actual crisis económica impacta en la vida universitaria, con salarios universitarios bajos y conflictos salariales.

La docente auxiliar María Delgado planteó sus dudas por la falta de información. Y reclamó datos. «Quieren convertir la asamblea en un trámite administrativo», dijo por el proceso vertiginoso del llamado a la asamblea universitaria. Consideró que se debió democratizar y brindar información en otras instancias. «No me alcanza con lo que se dijo», expresó Delgado.

El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y exministro de la Producción, Abelardo Ferrán, apoyó enfáticamente la creación de la facultad, Pidió dejar de lado las objeciones y reconocer la lucha de los que pusieron en marcha la carrera de enfermería.

Las consejeras Roxana Moreta y Lía Norverto cuestionaron la convocatoria urgente, Norverto habló de «desconcierto» sobre el modo que se realizó el llamado. Consideró que hubo una falla en el ejercicio democrático por la falta de posibilidad de consulta. «Seamos responsables», dijo la docente que respaldó la creación de la facultad, pero que no debe darse en un contexto de incertidumbre financiera.

«No se trata de aprovechar que tengamos acceso por a los fondos por una cuestión política», dijo Norverto.

La convocatoria se hizo en los términos de los Artículos 80º a 83º del Estatuto de la UNLPam.

