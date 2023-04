El líder de la Línea Plural, Carlos Verna, encabezó durante la tarde de este martes un multitudinario encuentro en el que convocó a la militancia de este espacio en General Pico.

En el predio del Centro de Empleados de Comercio (CEC), calle 108 entre 29 y 31, el líder de la línea y dos veces gobernador de la provincia de La Pampa hizo su reaparición en un acto público luego de 3 años, 4 meses y 8 días. En esta ocasión estuvo acompañado por la candidata a vicegobernadora Alicia Mayoral; la candidata a intendenta a de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso; el candidato a vice intendente, Alberto Campo; y los candidatos a diputados provinciales, Hernán Pérez Araujo y Daniel Lovera.

Ni bien hizo su ingreso el líder de la Plural fue recibido con una ovación por la militancia que colmó las instalaciones del CEC, lo que provocó en Carlos Verna una emoción indisimulable, la misma que se podía observar en quienes desde hace tiempo esperaban ansiosos su retorno a los actos públicos y más aún en su ciudad.

El encuentro fue motorizado por el propio ex gobernador con el objetivo de analizar los lineamentos de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo. Verna trazó un panorama del contexto nacional e instó a los militantes a visitar casa por casa para remarcarles a los vecinos lo realizado tanto administración provincial como por la municipal.

La primera en tomar la palabra fue la candidata a renovar el cargo de la intendencia local, Fernanda Alonso, quien agradeció la presencia de la militancia, del Jefe de la línea. Le siguió en la palabra Alicia Mayoral quién dijo “Gracias Carlos por estar acá, nos llenas de energía”.

Breves fueron las dos alocuciones iniciales para dar paso a las palabras del líder plural quien comenzó diciendo: “La verdad que los extrañe, espero que Ustedes también”.

Enseguida contó que su aparición pública coincidió con una mejora en su estado de salud y llevó tranquilidad a los y las presentes: “La enfermedad esta remitida”, confirmó y contó que los últimos resultados de sus estudios fueron más que positivos.

Inicialmente reflexionó sobre las últimas elecciones legislativas y en un contexto general sostuvo que, “La razón por la que se perdió es porque los candidatos viven en una sola ciudad y se olvidaron de La Pampa federal y se olvidaron de Pico”.

Y subrayó con énfasis que salgan a buscar el voto: “No tenemos nada que ver con la inflación, con el dólar a 420 pesos, con la macroeconomía, el 14 de mayo vamos a defender los candidatos provinciales y locales”.

“Queremos que Sergio siga gestionando”

Verna le habló con el corazón a la militancia pero también bajando línea para los 26 días finales de campaña que tendrá su epílogo el 14 de mayo. Enumeró las obras que el gobierno provincial ha llevado adelante en estos casi 4 años de: “Sergio ha demostrado capacidad de gestión. Queremos que Ziliotto siga gestionando, conoce la provincia y merece la oportunidad de volver a ser gobernador”.

“Alicia siempre ha sido fiel cuando otros no ayudaban”

El líder de la Línea Plural se deshizo en elogios para la candidata a vicegobernadora a quien definió como una amiga leal: “¿Quién de ustedes no conoce a la Flaca Mayoral?, siempre las patas metidas en el barro de los barrios. Siempre ha sido fiel cuando otros no ayudaban”.

Y enseguida insistió con el apoyo al binomio Ziliotto-Mayoral: “Acompañemos la fórmula porque Alicia va a representar los intereses de General Pico a nivel provincial”.

“Fernanda tiene gestión”

Al momento de hablar sobre la fórmula local integrada por Alonso-Alberto Campo y pedir el apoyo para el 14 de mayo, dijo: “Fernanda tiene gestión, ha realizado la repavimentación de 270 cuadras en la sector céntrico, la iluminación led que realmente ha embellecido la ciudad y ha tenido respuestas a cada planteo que le hacen. Por eso les pido que la volvamos a acompañar”.

“¿Quién no conoce Campito?”

Carlos Verna siguió con el pedido de apoyo a la fórmula local y llegó el turno de Alberto Campo, el candidato a vice intendente: Quién no lo conoce a Campito, está cerca de la gente es una de sus cualidades y siempre resolviendo cada planteo de los vecinos, caminando la calle”.

“Queremos a Lovera en la Cámara para que den todo lo que le corresponde a Pico”

En la mesa central quedaban los candidatos a diputados provinciales Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo. Sobre el primero el exgobernador recordó desde cuando viene la larga amistad y enfatizó: “Queremos a Lovera en la Cámara para que den todo lo que le corresponde a Pico”.

Al referirse a Pérez Araujo destacó su labor en la segunda gestión de la administración Verna y explicó porque estaba en esta ciudad el único de los candidatos que no pertenece a Pico: “es el primero de la lista de candidatos a la legislatura provincial, sabemos de su compromiso”.

“Vayamos a cada casa, llevemos el voto provincial y local”, pidió insistentemente Verna a la militancia

“Los convoco a ustedes a los militantes a los que han ganado todas las elecciones a llevar el voto, porque es cierto se gana con gestión y con redes pero más se gana hablando con la gente”, fue parte del primer mensaje del líder de la Línea Plural.

Inmediatamente agregó: “Para que tengamos una ciudad que crezca en educación, en servicios, que se queden nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por eso necesitamos de Ziliotto, la flaca Mayoral, Fernanda y Campito”.

Sobre el final el mensaje fue tan contundente como incentivador: “Voten por el peronismo pero también por Pico. Necesitamos ganar las elecciones para que Pico crezca, ganando nos sentaremos en la mesa del poder, sino no tendremos lugar. Hay que ganar las elecciones para que Pico crezca”.

“Los quiero con todo el corazón”, cerró su discurso Carlos Verna, donde se mezclaron la emoción del líder de la Línea Plural, la ovación interminable de la militancia y la marca peronista.

