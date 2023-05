La Pampa es una de las cuatro provincias que realiza sus elecciones locales este domingo 14 de mayo, en el marco de un superdomingo de las elecciones 2023, en el cual también habrá comicios en Salta, San Juan y Tierra del Fuego. Y quienes no concurran a las urnas, deberán justificar el motivo de no haber ido a emitir su voto. De lo contrario, se enfrentarán a una multa.

Según el artículo 125 del Código Electoral de La Pampa, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 que no votare y no se justificare ante la Justicia Electoral”. A su vez, será incluido en el “Registro de Infractores”, por lo que no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años.

El pago de la multa se acreditará mediante una constancia expedida por el juez electoral, secretario o juez de paz, y quien no la abone, no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales, agrega el artículo 126.

Comparte esto: Twitter

Facebook