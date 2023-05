La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este que la quieren «presa o muerta», tras advertir que para ella «no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima», al criticar la decisión del fiscal Carlos Rívolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y pedir que los envíen a juicio oral.

«Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022», el día en que intentaron matarla.

«Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta», enfatizó a través de una carta titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad».

De esa manera, Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar contra quienes tienen a cargo la investigación de su atentado: «Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa».

Sobre los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que «omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo».

«Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos», señaló y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas «no se investigan nunca más».

«Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido», amplió y manifestó que «toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad».

