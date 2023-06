La intendenta municipal Fernanda Alonso participó de la celebración por el centésimo aniversario del diario La Reforma. La jefa comunal piquense recorrió las instalaciones situadas en calle 20 junto a directivos, empleados y empleadas que se desempeñan y desempeñaron allí.

Posteriormente, la mandataria local entregó la resolución que declara de interés municipal el 100° Aniversario del medio de comunicación y, junto a integrantes de la institución, descubrió una placa por su trayectoria.

En este emotivo contexto, Alonso se dirigió a quienes se encontraban presentes en el acto: “Este día es muy particular, fundamentalmente por la familia que lo ha compuesto y por tantas cosas que han sucedido en nuestra localidad, que han transcurrido con La Reforma como parte de su desarrollo y crecimiento”.

En relación a ello, indicó que “el diario es muy significativo no solo para la localidad, sino para todos los que nos vimos alguna vez impresos en esas hojas, para quienes se enteraron de un casamiento o una cargada”.

Destacando la importante trayectoria, manifestó: “Estos 100 años no podían pasar desapercibidos porque sus páginas están en cada una y uno de nosotros y lo vamos a seguir defendiendo, porque nos identifica y mucho”.

“Hoy queremos homenajear a Edith Garcia, ex empleada administrativa, y a todos los trabajadores y trabajadoras que han pasado y que son parte actualmente. Me parece que ustedes no dimensionan el impacto que genera un medio periodístico de estas características en la familia. En cada casa hay un diario que salió de acá y es producto del trabajo de cada una y uno de ustedes”.

Juan Carlos Matilla, Edith García y Fernanda Alonso

Por su parte, el director de La Reforma, Juan Carlos Matilla agregó: “Gracias Fernanda por lo que representás y por tus palabras. Mi total agradecimiento a la gran familia reformera, porque ha logrado sustentar estos 100 años de vida. Este es un homenaje a tanta gente que pasó por acá y nos enseñó que había que ponerse la camiseta por el piquenserismo y por La Reforma”, concluyó.

REENCUENTRO

El acto sirvió además para el reencuentro de varios trabajadores que se acogieron a los beneficios de la jubilación como así también otros que buscaron nuevos espacios.

También participaron representantes de medios periodísticos locales que se sumaron a este acontecimiento que vivió la ciudad, que es nada más ni nada menos que celebrar 100 años de un medio periodístico.

ALMUERZO

Los festejos del centenario del diario piquense continuará el mediodía de este sábado, cuando en la Asociación Italiana se reúnan directivos, trabajadores, ex trabajadores y colaboradores de La Reforma.

