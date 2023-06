Lionel Messi necesitaba dejar atrás los días lúgubres de París y ahora apuesta por una nueva aventura en la MLS: finalmente encontró en Inter Miami, la casa de David Beckham, un lugar para sentirse a gusto, respetado, querido y sin las histerias de PSG ni los celos de Barcelona. Este miércoles, el capitán de la selección argentina anunció oficialmente dónde seguirá su carrera. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo en una entrevista publicada por el diario catalán Mundo Deportivo. Messi tendrá participación en el paquete accionario del conjunto de la liga de los Estados Unidos.

El campeón mundial en Qatar 2022 explicó por qué no se concretó su regreso a Barcelona, que fue la primera posibilidad que barajó. “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, dijo. “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”, abundó en detalles en su casa de París, donde recibió a los enviados del diario catalán.

“¿Barcelona hizo todo lo posible por repatriarlo?”, se le preguntó. Su respuesta no fue contundente. “Bueno, no sé”, sostuvo. “Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo… Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver”, contestó.

Comparte esto: Twitter

Facebook