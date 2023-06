Casi sobre el cierre de la presentación de candidatos, el actual diputado nacional Martín Berhongaray se bajó de su postulación al no conseguir un acuerdo con las listas de Larreta y Bullrich. Los nombres que se barajan por estas horas es el del radical Francisco Torroba, que tiene el visto bueno del larretismo y Martín Ardohain del Pro que está en línea con Patricia Bullrich.

Según se conoció esta tarde, Berhongaray pretendía llevar en la lista los dos presidenciables del sector, tanto Larreta como Bullrich, para ser el candidato de la unidad porque no quería ir a una nueva interna. Esa idea no prosperó porque desde el larretismo no la aceptaron.

Ante esta situación surgió el nombre de Francisco Torroba, que disputó recientemente la municipalidad de Santa Rosa y perdió en manos del actual intendente.

De no acordar antes de la media noche, las PASO ordenarán quién finalmente es el candidato de Juntos por el Cambio en octubre.

