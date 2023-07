El gobernador Sergio Ziliotto y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, José de Mendiguren acordaron sumar otros $1.000 millones para distribuir en La Pampa a través de la línea CREAR Federal. El mandatario pampeano les ratificó a industriales y productores que “cuenten con el Gobierno de La Pampa para producir y generar empleo”; de Mendiguren subrayó que no vio “a ninguna provincia que haya tenido tan rápida actuación y decisión como La Pampa para sostener la producción” y resaltó que tomó las políticas implementadas en esta Provincia “como ejemplo para replicar en el resto del país”.

Los nuevos recursos que se destinan al sector industrial y productivo pampeano permitirán otorgar créditos por un mínimo de $1 millón y un máximo de $150 millones por beneficiario, con una tasa de interés final del 57 % después de aplicar la bonificación de 35 puntos por el FONDEP y 5 puntos más por el Gobierno de La Pampa.

De la actividad realizada hoy participaron más de 150 empresarios y productores de toda la Provincia, e intendentes de distintas localidades. En principio se hizo entrega de certificados a las firmas Grupo Norte, Forestal Pico y Souto Hermanos, que recibieron créditos de las líneas CREAR inversiones PyME y CREAR Federal.

Posteriormente se procedió a la firma del acuerdo entre la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de Nación y el Gobierno de La Pampa, en las personas de José de Mendiguren y Sergio Ziliotto, por el cual se asignó una nueva cartera de $1.000 millones a La Pampa para poner a disposición del sector industrial y productivo pampeano.

Junto al primer mandatario pampeano y al secretario nacional estuvieron la ministra de la Producción, Fernanda González; el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa y el director de Financiamiento PyME, Francisco Abramovich.

Índices positivos y alentadores

“Esta visita, esta oportunidad de encontrarnos, de escucharnos, como siempre lo decimos, creo que tiene un valor superior a lo que significa ese trabajo conjunto. No sólo vienen a traer apoyo financiero para lo que viene, sino también a mostrar lo que hicimos juntos”, afirmó el gobernador pampeano Sergio Ziliotto.

“Esta realidad que vive la República Argentina no es ajena en la provincia de La Pampa. Hoy la provincia de La Pampa orgullosamente puede mostrar un índice de desocupación menor en los últimos 5 años; puede mostrar un índice de tasa de empleo inédito en la historia de la Provincia; pueden mostrar un nivel de actividad económica superior a la media nacional a partir de un trabajo conjunto”, enumeró.

“Esto no es sólo una decisión del Gobierno nacional, del Gobierno provincial, de los gobiernos municipales que en La Pampa trabajan codo a codo en la ejecución de políticas propias de incentivo a todas las actividades económicas. Esto no habría sido posible si no contáramos con un sector privado claramente comprometido, que arriesga, que toma esos enormes desafíos de entender que a La Pampa y al país, sólo la sacamos adelante produciendo y trabajando”, aseguró.

«Pagar salarios y no impuestos”

“Nuestra responsabilidad es poner todas las herramientas que tiene el Estado, un Estado presente, un Estado eficiente, al servicio de la producción. Aquí en la provincia de La Pampa lo vemos, un Banco de La Pampa claramente oficial que día a día hace honor a su génesis de una entidad de fomento y está actuando en todos los sectores económicos, fondeando esa política de financiamiento que tenemos adelante”, señaló.

“Con una política agresiva de subsidio de tasas, en especial en los tiempos que vivimos, porque sabemos que muchas veces el costo del dinero saca afuera del mercado una empresa. Tenemos muy en claro cuáles son las problemáticas del sector, y en virtud de la sinergia público-privada escuchamos, y después definimos las políticas a seguir”, explicó.

«Uno de los principales objetivos que tenemos en La Pampa es que los empresarios paguen salarios y no impuestos. En La Pampa el agregado de valor para desarrollar el país tiene una presión tributaria cero», aseguró.

Gabinete productivo

Ziliotto mencionó que dentro del Gobierno provincial comenzó a funcionar un «gabinete productivo». «En el marco de los anuncios que siempre tenemos para el sector privado porque estamos permanentemente trabajando, desde hace 4 meses pusimos en funcionamiento internamente dentro del Gobierno provincial, un gabinete productivo, exclusivamente para analizar cuál es la problemática, cuáles son las necesidades, cómo podemos potenciar los beneficios, los incentivos que pusimos en marcha desde el año 2020 a pesar de la pandemia, para el sector productivo».

Recordó los programas pampeanos para la creación de empleo como el Fortalecimiento del Trabajo Pampeano y destacó que «es por eso por lo que llegamos a esta realidad de un nivel de desocupación inédito en los últimos 5 años».

Mencionó también la Agencia de Inversión, “para ver cómo producimos y nos insertamos en el mundo. Con una política de ponernos al lado del empresario que quiere salir, buscando todas las alternativas para que puedan vender sus productos».

Prórroga al subsidio de tasas

El Gobernador también se refirió a que “tenemos una medida que nació a fines de noviembre pasado, producto de la inestabilidad de la economía, de la inestabilidad de las variables macroeconómicas. Cuando el lamentable regreso al FMI -y considerando que una de las variables que exige el Fondo es mantener tasas positivas, y esto lleva a que el BCRA eleve las tasas de referencia-, decidimos que todos los créditos tomados al 30 de noviembre de 2022 tuvieran un subsidio no menor a 30 puntos porcentuales, y lo venimos prorrogando. A fin de mes vence, pero lo vamos a prorrogar porque como siempre decimos, el mejor negocio es producir y trabajar», afirmó.

Para cerrar, se dirigió a los empresarios: «sepan que siempre pueden contar con el Gobierno de la provincia de La Pampa, en el camino de la producción y la generación de trabajo».

La Pampa, ejemplo nacional

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, José Ignacio de Mendiguren destacó la política de apoyo a la producción de la provincia de La Pampa. «Esto lo digo con la responsabilidad que conlleva ser funcionario nacional. No vi a ninguna provincia con tanta decisión para crear el Fondo de Garantías Pampeano, para subsidiar tasas, para ir detrás de los productores. No vi a ninguna provincia que haya tenido tan rápida actuación y decisión para sostener la producción», aseguró.

Explicó que esas políticas las trasladó a su cartera a nivel nacional y las puso a disposición de todas las provincias. «Cuando el Fondo (Monetario Internacional), como dijo Sergio, nos obligó a poner tasas positivas para evitar la cartelización, automáticamente, como hizo la gestión de Sergio, pusimos 500 mil millones de pesos para subsidio y garantía de tasas. Por eso se mantiene el nivel de actividad. Y lo duplicamos, lo llevamos a 800 mil millones, y ahora un billón de pesos. No es un dato aislado. Esto es parte de la definición de un proyecto de desarrollo».

Ziliotto pidió programas claros y concretos

En el repaso de las políticas implementadas, el secretario dijo que «no es que solamente quisimos ayudar al productor puro. Lo que pidió Sergio Ziliotto fue terminar con esos 700 mil planes que nadie entiende. Hagamos un paquete claro, que se llama Crear (Programa de Crédito Argentino), que haya para proyectos estratégicos grandes, para los pequeños y medianos, para incentivos a las exportaciones, para incentivo a las economías regionales, que sea clarito. Subsidio de tasas, garantía a los créditos y créditos no reembolsables porque queremos aumentar las exportaciones. También créditos para emprendedurismo».

11 mil microempresas y monotributistas pampeanos

«Pusimos una línea de créditos productivos que llega a 1,3 millones de monotributistas con hasta 2,2 millones de pesos, donde salimos de garante de esos créditos con 40% de subsidio de tasa y dos años de gracia. De esa línea, en La Pampa casi tenemos 11 mil microempresas y monotributistas», detalló.

Agregó que «sacamos una línea de créditos porque consideramos que cueste lo que cueste estamos jugados como Gobierno nacional para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sostener a la producción. Sabemos que va a llover, sabemos que la crisis financiera va a pasar, pero debemos estar preparados para que el campo y la industria respondan».

Subir la actividad y bajar el desempleo

«Nuestra obsesión con estas medidas, es mantener el nivel de actividad y bajar el nivel de desempleo. Este es el ejemplo de lo que hizo La Pampa: crece el nivel de actividad y sigue bajando el desempleo. Ahora, vamos por bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo», afirmó durante la rueda de prensa.

Mencionó que «estamos en un momento para mí extraordinario de la Argentina con problemas de corto plazo, pero estamos en vísperas de una Argentina que puede encarar el camino definitivo al desarrollo, dejando atrás para siempre la restricción externa, que son la falta de dólares que nos llevaba a las crisis financieras”.

Recordó que, durante su paso por el Congreso, «con Ziliotto trabajamos en los proyectos de cómo generar riqueza a través de la producción en Argentina. Combatíamos el pensamiento que cree que el eje de la política económica es la especulación financiera. Somos dos obsesivos que sabemos que la Argentina es capaz de generar riqueza y cuando la genera no necesita endeudarse», concluyó.

Montos, tasa y plazos

El monto por beneficiario será mínimo de pesos un millón ($1.000.000.-) y máximo de pesos ciento cincuenta millones ($150.000.000.-).

El FONDEP realizará una bonificación de hasta 35 puntos porcentuales y el Gobierno de la provincia de La Pampa sumará una bonificación de tasa de interés de 5 puntos porcentuales anuales al crédito que otorgue el Banco de la Pampa en el marco de la línea Crear Federal. Plazo del crédito: desde 48 meses hasta 60 meses.

