Con la presencia de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, esta tarde tuvieron lugar las inauguraciones de playones deportivos y entrega de kits deportivos en Vértiz y General Pico. Además en Vértiz se firmó un convenio para una entrega del programa Banco de Herramientas.

De los actos participaron el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Álvarez, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, Gabriel Lerner, el director nacional de Seguimiento de la Gestión, Luis Sannén, el coordinador del Programa Federal Sanitario Mi Baño, Juan Enríquez, la titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria del Fortalecimiento y la Infraestructura del Cuidado, María Higonet, el intendente de Vértiz, Luis Giacomino, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, diputados provinciales, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, vecinos y vecinas.

La ministra nacional expresó su satisfacción de poder recorrer La Pampa y visitar estas localidades, “somos un Gobierno nacional que practica el federalismo de manera real y efectiva, transformando la vida de cada localidad, y estos son ejemplos, cuando hablamos de Argentina federal hablamos que la inversión del Estado pueda llegar a cada localidad, sin importar el tamaño de la localidad”.

Destacando el acompañamiento de este Gobierno nacional hacia el gobernador Sergio Ziiotto y La Pampa, Tolosa Paz dijo que estos playones son puntos de encuentro, “de eso se trata el playón deportivo para nosotros, más allá de la vida y la inclusión deportiva, tenemos que saber que el Estado construye puntos de encuentro para sociedades donde muchos nos siguen invitando a dividirnos, a agrietarnos, a rompernos, a pelearnos, hay un estado municipal, un estado provincial y un estado nacional que buscan nuevamente el encuentro en la comunidad”.

Finalmente agradeció a todos los equipos provinciales, que permanentemente gestionan para acercar recursos nacionales a La Pampa.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social expresó su satisfacción por contar con estos espacios, “estas cosas son centrales en la vida de un pueblo, son lugares de encuentro no solamente de nuestros niños, niñas, donde puedan hacer una actividad sana, recreativa, sino también de los papás y mamás, que también pueden hacer alguna actividad”.

“Es una respuesta más de los gobiernos nacional, provincial y municipal, de poder estar cerca, escuchar, y canalizar las propuestas. Gracias Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por permitirnos hacerlo realidad”, concluyó.

Vértiz

En las primeras horas de la tarde la comitiva arribó a Vértiz, donde se inauguró un playón multideportivo en el marco del Programa Mejor Barrio, que implementa la cartera nacional con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria, favorecer el reencuentro y la recreación social. Tuvo una inversión cercana a los 12 millones de pesos, cuenta con luminarias, demarcación de canchas para la práctica de fútbol, vóley, básquet, entre otras disciplinas. Al respecto, el intendente local, Luis Giacomino, agradeció la presencia de las autoridades, destacando que es la primera vez que una ministra de la Nación visita Vértiz.

El jefe comunal recordó que la propuesta surgió luego de un encuentro del programa provincial Aprender a Gobernar, “donde los chicos del pueblo plantearon que no se contaba con un espacio al aire libre para hacer deportes. En una reunión con el ministro de Desarrollo Social me lo hizo saber, me dijo de la existencia de este programa nacional y empezamos a buscar el terreno, escriturado a nombre del Municipio, después dimos un segundo paso que fue contratar un grupo de arquitectos para que hiciera el proyecto y aquí estamos transitando esto que hoy es una realidad”.

Giacomino pidió a los padres que confíen en este espacio, que cuenta, además, con cámaras de videovigilancia. “Estamos agradecidos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el envío de fondos para poder cumplir con este objetivo”, agregó.

A modo de balance, comparó sus dos gestiones al frente del municipio, una primera (2015-2019) “donde se nos cuestionaba que habíamos hecho poco, pero es que no habíamos recibido nada; y en este segundo periodo (2019-2023), para un pueblo de entre 800 y 1000 habitantes haber recibido 1500 metros de cordón cuneta y 12 badenes a través del programa Argentina Hace, éste multiespacio deportivo, estamos recibiendo maquinaria y equipamiento del Ministerio de Ambiente de Nación, para el programa de recolección de residuos, y estamos con la licitación, ya firmada, para la construcción de un colegio secundario, con un valor de 600 millones de pesos, ustedes saben los tiempos que se avecinan y hay que tener en cuenta esas cosas, de nada a tener un montón de inversión”.

General Pico

Finalmente la ministra llegó a General Pico donde quedaron inaugurados dos playones deportivos, con una inversión de $15.655.000, se entregaron kits deportivos y se firmó un convenio A la hora de dirigirse a los presentes, la intendenta local, Fernanda Alonso, brindó la bienvenida a las autoridades nacionales y provinciales y celebró el trabajo con todos los equipos en diversas acciones.

“Estamos en barrio Sur, Victoria, Pico tiene 117 años y este barrio está urbanizado hace 7, nace por la necesidad de lotear tierras por el ProCreAr, entonces a medida que va creciendo y se va desarrollando va demandando infraestructura. Cuando asumimos, hace 3 años y medio atrás, empezamos a incorporar cosas como la recolección domiciliaria de residuos, la recolección de residuos especiales por poda, mantenimiento de calles, infraestructura en esta plaza, y cuando tuvimos la oportunidad de traer playones, son dos para la ciudad, dijimos uno tiene que ir para barrio Sur”, añadió Alonso.

La jefa comunal consideró el espacio como de encuentro y “que la ciudadanía de esta zona ha tomado como propio y que entendemos era sumamente necesario para que nuestros chicos y chicas tengan un lugar donde encontrarse, hacer deportes, intercambiar y disfrutar del ocio. Esto mismo se está replicando en el parque urbano, en un espacio de 24 hectáreas, que era un ex autódromo, donde tomé la decisión contra varias posturas complicadas, de que no vuelva a ser un autódromo y que en ese espacio tengamos un pulmón verde donde le vayamos incorporando infraestructura”.

La intendenta valoró el acompañamiento del Gobierno nacional, “ya que lugar dónde fuimos a tocar timbre fuimos atendidos y tuvimos respuestas, que se han convertido en hechos concretos que nos dieron la posibilidad de que el 14 de mayo nos vuelvan a reelegir y que podamos seguir trabajando 4 años más por la ciudad de General Pico”.

Finalmente pidió a los chicos, chicas, adolescentes, familias, que se apropien de estos espacios, y que sigan aportando y demandando para que se conviertan en desafíos, “espero que sea una obra que el barrio pueda disfrutar a fondo, como nosotros disfrutamos todos los días trabajar por nuestra comunidad”.

