Los recursos que llegan a la provincia son un reconocimiento por el cumplimiento regular de las obligaciones de pago que la provincia de La Pampa tiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (C.A.M.M.E.S.A). Son $1.000 millones que las entidades solidarias que prestan el servicio de distribución urbana de energía eléctrica utilizarán para mejorar el servicio en sus localidades. El Gobernador Ziliotto facultó a la Secretaría de Energía y Minería para dar inicio al régimen especial que permitirá la distribución del beneficio que recibió la Administración Provincial de Energía (APE), en su calidad de agente distribuidora del Mercado Eléctrico Mayorista.

Gobierno-Cooperativas: alianza estratégica

Esta medida otorgada por el Gobierno Nacional a las distribuidoras agentes del M.E.M –Mercado eléctrico mayorista- , denominada “Régimen Especial de Créditos en Unidad de Medida Homogénea”, será coparticipada con todas las Cooperativas prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica no agentes del M.E.M que presten el servicio en La Pampa y representa la posibilidad cierta de que el beneficio crediticio alcance a cada una de las zonas de prestación de la Provincia y permita sanear obligaciones pendientes de pago y aplicar fondos para la optimización del servicio eléctrico que recibe cada pampeano y pampeana.

Reconocimiento a toda la sociedad

Se trata de un reconocimiento para toda la sociedad pampeana que aun atravesando contextos macroeconómicos adversos y de emergencia – y con la difícil tarea de financiar las deudas del sistema local – la A.P.E nunca dejó de afrontar en tiempo y forma los pagos de energía, potencia y demás conceptos asociados, facturados por C.A.M.M.E.S.A. Es por esto que se proyecta alcanzar a todas las prestadoras del servicio público de distribución de electricidad con medidas que redunden en beneficios para toda la cadena de distribución del Sistema Eléctrico Provincial.

En tal sentido, y con el objetivo de mantener el criterio de equidad que guía la política pública energética de la Provincia, y a fin de que el presente crédito tenga el mayor alcance territorial y atienda las necesidades del Sistema Eléctrico Provincial, se han acordado los lineamientos de la medida con la FEPAMCO para que los fondos beneficien a las Cooperativas prestadoras (ya sea que mantengan o no deudas) y el Estado Provincial, con el fin de realizar un esfuerzo mancomunado y solidario que mejore las condiciones del servicio eléctrico en La Pampa, en miras a incrementar las posibilidades de desarrollo y calidad de vida para toda la ciudadanía.

Modo de distribución

Para las Cooperativas que mantengan o no deudas, El beneficio será reconocido a través de notas de crédito mensuales y ascenderá respectivamente a UNA Y MEDIA (1,5) o DOS (2) veces los megavatios hora (MWh) mensual promedio que le fueron facturados por la A.P.E en el año 2022 de conformidad a los criterios y condiciones específicas dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación en su Resolución N° 56 de fecha 5 de febrero de 2023;

Además, el Ejecutivo Provincial otorgará a cada una de las Cooperativas del servicio eléctrico un reconocimiento equivalente a la suma de QUINCE (15) Millones de pesos que deberán ser aplicados, a criterio de la beneficiaria, a la cancelación de deuda que la Cooperativa beneficiaria pudiera mantener con la A.P.E y/o a la realización de obras de infraestructura o adquisición de materiales destinados a mejorar y fortalecer el sistema eléctrico provincial, y optimizar la seguridad y calidad del servicio.

De esta manera, se continúa trabajando articuladamente con el sector cooperativo en pos de garantizar un servicio de calidad a todos los usuarios y usuarias pampeanas, como así también seguir invirtiendo para darle mayor eficiencia y seguridad al sistema eléctrico provincial.

