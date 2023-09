Un joven de 18 años fue asesinado durante una pelea en una fiesta de 15 años en la localidad de General Villegas y por el crimen hay un menor de edad detenido.

El suceso se produjo en la madrugada del domingo cuando se desarrollaba un festejo de 15 años en un salón ubicado en la calle Llorente, entre Castelli y Brown, en la ciudad bonaerense de Villegas.

Todavía sin saber los motivos, comenzó una pelea dentro del salón que finalizó a 50 metros del mismo con el chico apuñalado en el estómago.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Darío Leonel Lombardo de 18 años. Su mamá sostuvo que la disminución comenzó dentro del lugar entre un grupo de jóvenes y su hijo se metió para separar con sus amigos.

“Uno se vino con un cuchillo y el otro con un arma. A la salida, cuando se entran a pelear, a mi hijo le pegan una puñalada en la panza. Fue grande la herida, se desangró todo, cayó ahí nomas. En minutos se desvaneció”, relató la mujer en diálogo con el medio local FM Peregrina.

Norma Andrade relató que su hijo no era de pelearse y que está dolida por el momento que vive: “Hoy me tocó a mí y se me va la vida. Ya no lo voy a tener más conmigo, eso es lo que duele, ¿quién me lo devuelve a mí? Yo ya perdí un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínese el dolor”.

Luego de que la víctima haya sido atacada, los testigos del hecho llamaron al 911 y cuando efectivos de la Comisaría de General Villegas llegaron al lugar les tomaron declaraciones.

Gracias a los testimonios se pudo detener, horas después, a un adolescente de 16 años señalado como el presunto autor del asesinato. Tras su captura fue trasladado a un Centro Juvenil de la ciudad de Bahía Blanca.

Comparte esto: Twitter

Facebook