Los anuncios para todos los sectores económicos comprenden mayor subsidio de tasas en créditos del Banco de La Pampa para Inversiones y Capital de Trabajo, la vigencia de la Ventanilla Fiscal para compensar vía web saldos a favor de los contribuyentes generados por percepciones y el SIRCREB. Asimismo, el Gobernador definió para el sector del agro la baja de impuestos para zonas de cría y recría de ganado, créditos con tasa subsidiada para siembra gruesa e implantación de pasturas y para jóvenes emprendedores rurales. También el envío de un Proyecto de Ley para modificar la actual Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria. En el marco de la 97º edición de la Expo Rural de Santa Rosa, el gobernador Sergio Ziliotto expuso esta tarde detalladamente todas las herramientas provinciales que incentivan la producción y el trabajo y, como consecuencia de ello, el impacto en la economía pampeana y en particular en los sectores vinculados al agro. El reclamo de la eliminación de la barrera sanitaria al sur del río Colorado no estuvo ausente en su discurso.

En cuanto a la coyuntura actual, marcada por las próximas elecciones apeló a la conciencia ciudadana para elegir una propuesta electoral que potencie el modelo productivo pampeano.

Al finalizar sus palabras, el primer mandatario provincial expresó textualmente:

“La responsabilidad que me dio la ciudadanía de gobernar La Pampa los próximos cuatro años, me da entidad para alertar sobre lo que está en juego.

Sin dudas que el regreso de recetas de primarización y apertura indiscriminada de la economía, no sólo harán desaparecer nuevamente miles de empresas, sino también volverán escenarios de subsidios al trabajo extranjero vía importación de productos terminados, con el consecuente crecimiento explosivo de la desocupación.

Peor aún, un modelo que elimina el Estado, que deja todo sujeto al mercado, poniendo en marcha esa ley de la selva que desampara al pequeño empresario, al pequeño productor, dejándolo sin acompañamiento ni respuestas públicas y poniendo en serio riesgo la sostenibilidad de su negocio.

Por el contrario, tendremos un aliado estratégico en un Gobierno nacional con políticas públicas de diversificación productiva, de agregado de valor, de fortalecimiento de la industria nacional, de generación de trabajo argentino y de distribución equitativa de la riqueza.

A 40 años del regreso de la democracia es momento de no retroceder, es momento de seguir avanzando.

No sólo elegiremos quien gobierne la Argentina. Elegiremos qué futuro queremos para las y los pampeanos.

Sin dudas, es momento de defender nuestro modelo productivo.

Es momento de defender el futuro de desarrollo que, entre todos aquí en la provincia de La Pampa, estamos construyendo”.

