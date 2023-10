El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo una reunión para definir la posición a adoptar para el balotaje entre los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa.

Con duras críticas a Bullrich, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que no acompañará a Milei ni a Massa y acusaron al expresidente Mauricio Macri de pretender «romper» Juntos por el Cambio (JxC).

«Me sorprendió mucho lo de Bullrich, teníamos una reunión programada para mañana (por el jueves) con Juntos por el Cambio y se suspendió», dijo Morales.

Y añadió: «(La reunión) Era para discutir la posición de la coalición y Bullrich ni me llamó. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo. Patricia no es quien para hablar en representación de los seis millones de votantes que tuvo Juntos por el Cambio».

En ese sentido, acusó a Macri y Bullrich de poner en riesgo a la coalición opositora y dijo que lo realizado por la líder del PRO es «intolerable».

«Esta actitud de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos hizo con Milei. Fue muy confuso lo que dijo y me dio vergüenza ajena su conferencia de prensa. Creo que están afuera de la coalición. Es una falta de respeto al radicalismo por lo que dijo Milei sobre la UCR. Lo de Patricia es una falta de respeto que no perdonamos».

La reunión comenzó pasadas las 14.15 y se realizó tras el anuncio de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de apoyar al candidato de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje del próximo 19 de noviembre, al explicar que tiene «la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo», durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por quien fuera su candidato a vicepresidente, Luis Petri.

El encuentro de la UCR estuvo encabezado por su titular, Gerardo Morales, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta de ese partido, María Luisa Storani, y el senador Martín Lousteau, entre otros dirigentes.

COMUNICADO DE LA UCR

La Unión Cívica Radical anunció formalmente que no acompañar ni a Sergio Massa ni a Javier Milei de cara a las elecciones de segunda vuelta del 19 de noviembre.

«El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social. Con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos», indicó el radicalismo.

En un documento oficial la UCR sostuvo: «En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente fuimos a las urnas. Y la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos».

«La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo de país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales inconsultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior», expresó el partido que conduce Gerardo Morales, al cuestionar a Patricia Bullrich.

