Cinco muertos y seis heridos de diversa consideración fue el saldo que dejó un accidente de tránsito, ocurrido en la ruta S-253, que une las localidades cordobesas de Monte Ralo y Despeñaderos, en el sur de la provincia de Córdoba.

Por causas que se investigan, una traffic, que llevaba de regreso a un grupo de jóvenes futbolistas de la reserva del Club Deportivo Casino de Río Tercero, chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux.

Como consecuencia del impacto, el vehículo que trasladaba a los deportistas se prendió fuego y originó un incendio forestal que obligó a trabajar a varias dotaciones de bomberos de la zona, según lo informado a Cadena 3 por el jefe de Bomberos de Río Tercero, Abel Domínguez.

Las víctimas fatales son dos integrantes del plantel, el padre de uno de los futbolistas, el chofer del minibús, todos éstos de Río Tercero, y el conductor de la camioneta, un hombre oriundo de Despeñaderos, según lo precisado a Cadena 3 por el secretario de Seguridad de Río Tercero, Miguel Canuto.

Tres de los seis heridos fueron trasladados al hospital de Río Tercero. Los restantes fueron derivados a nosocomios de Córdoba, Alta Gracia y Despeñaderos. «Algunos tenían quebraduras y lesiones importantes», señaló Canuto.

Los jóvenes futbolistas volvían a su ciudad tras haber jugado un partido por la liga local ante el club Alianza de Despeñaderos.

Apenas conocido el trágico accidente, la Municipalidad de Río Tercero expresó, a través de un comunicado, que “se une a la comunidad en este momento de profundo pesar y tristeza”.

“Es con gran consternación que expresamos nuestras condolencias más sinceras a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el trágico accidente vehicular, que involucra a una combi que trasladaba jugadores del Club Deportivo Casino”, reza el texto.

La Municipalidad de Río Tercero declaró duelo de 72 horas en memoria de los fallecidos.

“Durante este tiempo, invitamos a la comunidad a unirse en el luto y a prestar apoyo a las familias afectadas. Reiteramos nuestro más profundo pésame y solidaridad con las familias de las víctimas. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por esta dolorosa pérdida”, concluye el comunicado.

En diálogo con Cadena 3, Miguel Canuto, secretario de Seguridad de Río Tercero dijo que en comunicación con el presidente del Club, dos de los heridos más complicados fueron trasladados a Córdoba.

Y señaló que todavía no determinaron las causas del choque: «Es una cosa que no se entiende, los peritos trabajaron hasta altas horas de la noche, las condiciones estaban todas en buen estado y alguien debe haber usado el carril contrario, pero no se alcanza a ver y tomó fuego el minibús, lo que complica la situación».

Respecto a los 3 días de duelo opinó: «Es muy triste, es una ciudad donde se trata de jóvenes de clubes y donde nos conocemos todos».

Este lunes por la mañana, la directora del Hospital de Río Tercero, Andrea Zalazar, indicó en diálogo con Cadena 3 que, de las tres personas que se encuentran internadas allí, estarían fuera de peligro con traumatismos menores.

En la ciudad de Córdoba, el joven de 19 años que permanecía internado en el Nuevo Hospital San Roque estaba fuera de peligro, pero seguirá algunos días más en observación.

«Ingresó con una primera atención en Despeñaderos, luego en Alta Gracia y finalmente llegó al San Roque. Hoy se estará reevaluando la parte traumatológica. El paciente estará en observación, pero se encuentra estable y no ha entrado con lesiones como quemaduras. Siempre es prudente una observación antes del alta», señaló a Cadena 3 el director del nosocomio César Bertaina.

