Se han concretado por lo menos dos estafas en las últimas horas, una en General Pico y otra en Realicó a partir de un argumento donde se pide bajar una aplicación conocida como TeamViewer Remote Control . La aplicación se usa para manejar tu celular a distancia. Autoriza al delincuente a que pueda ver todo lo que tiene el celular o la computadora y manejarlo. Lo duplica a la vista del delincuente.

Una de las estafas se dio en General Pico. Un vecino tenía problemas de Netflix. Busco en Google donde llamar e ingreso a una página falsa de Netflix creada por delincuentes. Ahí como modo de solucionar si problema le dijeron que debía descargar esa aplicación en su celular. Cuando lo hizo permitió a los delincuentes acceder a su celular y así le sacaron de sus cuentas bancarias 2 millones de pesos y lo transfirieron a diferentes cuentas de personas qie son victimas o ayudan a esos delincuentes.

Otra de las estafas se concretó en Realicó. En este caso llamaron a un teléfono fijo, diciendo que eran de Mercado Libre, consultando si “autorizaba la compra del SmartTV que estaban haciendo en la plataforma”. La señora negó que ella estuviera haciendo esa compra. Entonces le dijeron que para evitar que la estafaran y que la compra se hiciera debía descargar la aplicación. Una vez que la descargo en su celular le dio acceso a los delincuentes para que vieran sus cuentas y le sacaran 6,5 millones de pesos y fuera transferida a cuentas de otros delincuentes.

La Fiscalia está en la búsqueda de la identidad de los dueños de las cuentas, así como también lograr recuperar ese dinero o parte.

Sin embargo la prevención, por medio de la información es la mejor herramienta para evitar ser victima de estos delitos.

Precaución:

No descargar esta aplicación

No pasar claves/usuarios/contraseñas o cualquier dato personal.

Solo hacer compras en tiendas o páginas oficiales.

No concurrir por ningún motivo al cajero automático.

Estar atento a las llamadas a tu teléfono particular o fijo.

